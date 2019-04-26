VyprVPN для Android

VyprVPN 2.30.0 для Android

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Описание VyprVPN 2.30.0 для AndroidОписание   Скачать VyprVPN 2.30.0 для AndroidСКАЧАТЬ (25,25 Мб) Скриншоты VyprVPN 2.30.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика VyprVPN 2.30.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о VyprVPN 2.30.0 для AndroidОтзывы (0)  
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VyprVPN - удобный во всех отношениях VPN-клиент с множеством серверов по всему миру. Это приложение сможет защитить вашу конфиденциальность в общественных сетях, получить доступ к заблокированным в вашем регионе сайтам и ресурсам, а также улучшить скорость передачи информации за счет подключения к самому оптимальному серверу.

Смысл работы приложения, как в целом и технологии VPN, состоит в перенаправлении всего исходящего и входящего трафика через так называемые туннельные сервера. При этом ваш реальный IP-адрес и местонахождение меняются на то, где находится сервер. Таким образом, реальный IP будет скрыт, а вы будете отображаться как пользователь другой страны.

В арсенале VyprVPN реализовано более 40 стран со всего мира (представлены все континенты) с более чем 700 серверами и 200 000 IP-адресов. Так что вы можете менять свое местоположение хоть каждые 10 минут, становясь жителем то Испании, то Австралии, то Бразилии и т.д.

Интерфейс приложения имеет стильное оформление: на главном окошке отображается буквенный код и флажок страны, на которую вы перенаправлены, подменный IP-адрес, общее время подключения. Есть дополнительные экраны с графическими характеристиками скорости приема/передачи данных, лог с полной информацией о подключении и др.

Что касается безопасности, то разработчики шифруют весь трафик мощными алгоритмами OpenVPN и Chameleon, так что вы можете не переживать за утечку персональной информации.

В общем, VyprVPN позволит вам почувствовать комфортное и безопасное подключение к всемирной сети в любой точке земли всего в несколько кликов.

Примечание. Бесплатно сервис VyprVPN предлагает только 500 Мб перенаправленных данных в месяц. Если требуется больше, то придется переходить на платную подписку (от $6.67).

VyprVPN
VyprVPN
VyprVPN
Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 223
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - другое
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Отзывы о программе VyprVPN

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