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5 ExaCamping - программа для автоматизации работы кемпингов, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. В такой базе данных содержится вся информацию о парковке, площадках, домиках, гостях, услугах, контрагентах и другом в режиме реального времени из любой точки мира с доступом в интернет. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией. Основные возможности: Полный контроль работы кемпинга из любой точки мира

Максимально быстрое и удобное добавление заказов (бронирование, заезд)

Работа всех сотрудников онлайн

Автоматизированный расчет прибывания и всех дополнительных услуг

Дополнительные модули для расширения функционала - Касса, Интернет-бронирование, Ресурсы, Рассылка E-mail

Быстрое выставление счетов

Удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по номерам, по инвентарю и др.

Печать всех таблиц (формат MS Word и Excel)

Журнал работы пользователей и многое другое