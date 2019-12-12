ExaCamping для Windows

ExaCamping 5.40

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Описание ExaCamping 5.40Описание   Скачать ExaCamping 5.40СКАЧАТЬ (5,33 Мб) Скриншоты ExaCamping 5.40Скриншоты (8)   Статистика ExaCamping 5.40Статистика   Отзывы о ExaCamping 5.40Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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ExaCamping - программа для автоматизации работы кемпингов, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. В такой базе данных содержится вся информацию о парковке, площадках, домиках, гостях, услугах, контрагентах и другом в режиме реального времени из любой точки мира с доступом в интернет. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Основные возможности:

  • Полный контроль работы кемпинга из любой точки мира
  • Максимально быстрое и удобное добавление заказов (бронирование, заезд)
  • Работа всех сотрудников онлайн
  • Автоматизированный расчет прибывания и всех дополнительных услуг
  • Дополнительные модули для расширения функционала - Касса, Интернет-бронирование, Ресурсы, Рассылка E-mail
  • Быстрое выставление счетов
  • Удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по номерам, по инвентарю и др.
  • Печать всех таблиц (формат MS Word и Excel)
  • Журнал работы пользователей и многое другое
ExaCamping
ExaCamping
ExaCamping
ExaCamping
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 400 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 211
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе ExaCamping

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