ExaCamping - программа для автоматизации работы кемпингов, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. В такой базе данных содержится вся информацию о парковке, площадках, домиках, гостях, услугах, контрагентах и другом в режиме реального времени из любой точки мира с доступом в интернет. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.
Основные возможности:
Полный контроль работы кемпинга из любой точки мира
Максимально быстрое и удобное добавление заказов (бронирование, заезд)
Работа всех сотрудников онлайн
Автоматизированный расчет прибывания и всех дополнительных услуг
Дополнительные модули для расширения функционала - Касса, Интернет-бронирование, Ресурсы, Рассылка E-mail
Быстрое выставление счетов
Удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по номерам, по инвентарю и др.