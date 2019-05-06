WhySoSlow - утилита для оценки производительности конфигурации компьютера, которая поможет выяснить, почему ваша система работает медленно и что нужно оптимизировать для улучшения ее отзывчивости и быстродействия.

Эта программа анализирует и контролирует все основные параметры имеющегося железа, в том числе температуру, скорость и загруженность процессора, запущенные службы, использование оперативной памяти и файла подкачки, фрагментированность диска, параметры питания, отзывчивость BIOS, подключенные устройства, наличие драйверов и другие факторы, которые могут влиять на быстродействие системы.

Выполнив такой анализ, вы получите подробный отчет о возможностях конфигурации ПК, который включает в себя и предложения о том, как улучшить отзывчивость и производительность системы.

Кроме того, программа позволят настраивать сигналы оповещения о наступлении определенных критериев рабочих характеристик оборудования компьютера, например, при достижении максимально допустимой температуры процессора или сильной фрагментации диска. Это позволит вам не отвлекаться постоянно на контролирование параметров системы, а заниматься своими обычными делами. При этом в фоновом режиме будет вестись полный мониторинг операционки и в нужное время вы будете уведомлены о всех важных процессах согласно ваших настроек.

В дополнение, в инструментарий программы включены:

альтернативный менеджер задач, который пригодится при зависании системы, когда даже стандартный диспетчер Windows перестает функционировать,

деинсталлятор программ,

гибко настраиваемый набор управления горячими клавишами.

В целом, WhySoSlow весьма полезное системное приложение, которое даст вам больше нужной информации о текущих параметрах компьютера и самой операционки.