WhySoSlow для Windows

WhySoSlow 1.51

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WhySoSlow 1.51Описание   Скачать WhySoSlow 1.51СКАЧАТЬ (2,77 Мб) Скриншоты WhySoSlow 1.51Скриншоты (6)   Статистика WhySoSlow 1.51Статистика   Отзывы о WhySoSlow 1.51Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.16 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WhySoSlow - утилита для оценки производительности конфигурации компьютера, которая поможет выяснить, почему ваша система работает медленно и что нужно оптимизировать для улучшения ее отзывчивости и быстродействия.

Эта программа анализирует и контролирует все основные параметры имеющегося железа, в том числе температуру, скорость и загруженность процессора, запущенные службы, использование оперативной памяти и файла подкачки, фрагментированность диска, параметры питания, отзывчивость BIOS, подключенные устройства, наличие драйверов и другие факторы, которые могут влиять на быстродействие системы.

Выполнив такой анализ, вы получите подробный отчет о возможностях конфигурации ПК, который включает в себя и предложения о том, как улучшить отзывчивость и производительность системы.

Кроме того, программа позволят настраивать сигналы оповещения о наступлении определенных критериев рабочих характеристик оборудования компьютера, например, при достижении максимально допустимой температуры процессора или сильной фрагментации диска. Это позволит вам не отвлекаться постоянно на контролирование параметров системы, а заниматься своими обычными делами. При этом в фоновом режиме будет вестись полный мониторинг операционки и в нужное время вы будете уведомлены о всех важных процессах согласно ваших настроек.

В дополнение, в инструментарий программы включены:

  • альтернативный менеджер задач, который пригодится при зависании системы, когда даже стандартный диспетчер Windows перестает функционировать,
  • деинсталлятор программ,
  • гибко настраиваемый набор управления горячими клавишами.

В целом, WhySoSlow весьма полезное системное приложение, которое даст вам больше нужной информации о текущих параметрах компьютера и самой операционки.

WhySoSlow
WhySoSlow
WhySoSlow
WhySoSlow
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 28 228
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

MSI Afterburner 4.6.1

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

SpeedFan 4.52

SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и скоростью вращения вентиляторов, с возможностью их управления. Приложение

Speccy 1.32.740

Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об установленных в ПК компонентах, как например ЦП, ОЗУ, жесткие диски, мат.

AIDA64 Extreme Edition 5.99.4900 / 5.99.4992 beta

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

EVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об

BlueScreenView 1.55

BlueScreenView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует все файлы аварийных дампов памяти и отображает информацию о всех сбоях в сводной таблице. Для

скачать Adguard

Отзывы о программе WhySoSlow

Игорь про WhySoSlow 1.00 [10-07-2018]

программа херня показывает 80 градусов температура процессора Аида показывает 55 градусов биос тоже так.
| | Ответить

реальноввлад про WhySoSlow 1.00 [30-01-2018]

отлично работает Why So Slow v.1.00
| | Ответить

Владимир про WhySoSlow 0.98 beta [11-03-2017]

Не запускается в автоматическом режиме
| | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 