Seven для Android

Описание
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Оценка: 2.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.8.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 548 | Статистика
Размер:129,81 Мб
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Seven: семиминутные тренировки - программа для выполнения 7-минутной зарядки. Основана на принципе циклических упражнений высокой интенсивности. Всего лишь с помощью кресла, стены и веса тела семиминутная тренировка использует научные исследования для достижения максимального эффекта регулярных упражнений за максимально короткое время.

Приложение проведет вас через семиминутные тренировки с помощью детальных иллюстраций, визуальных таймеров, голосовых инструкций и даже контактной обратной связи, переключаясь между 30 секундами интенсивных упражнений и 10 секундами отдыха.

Так же, как и во многих видеоиграх, в Seven вы начнете с тремя жизнями. Пропустили день - нет сердечка, пропустите 3 тренировки за месяц - и все ваше продвижение будет сброшено на ноль, а игра закончится. Тренируйтесь каждый день в течение 7 месяцев, чтобы достичь цели в 100% и стать чемпионом "семь на семь".

Особенности Seven:

  • Голосовое руководство и расчет времени комплекса.
  • Интересные достижения и награды для мотивации:
    • Разблокируйте достижения от Новичка до Атлета, внося разнообразие в свои упражнения.
    • Зарабатывайте награды и подарки для здоровья.
    • Задавайте ежедневные напоминания или предупреждения о пропущенных тренировках.
    • Визуально следите за своим продвижением на цветных графиках и календарях.
    • Делитесь успехами с друзьями по электронной почте, в текстовых сообщениях, через Твиттер или Фейсбук.
  • Не требуется подключение к Интернету. Упражняйтесь когда угодно и в любом месте.
  • Проигрывайте песни в любимом музыкальном приложении в фоновом режиме.
  • Фитнес-энтузиасты могут выполнять несколько кругов для более длинных тренировок.
  • Подходит для нарукавного чехла: вибрация или голосовой режим подсказывает, когда переходить к другому упражнению.
  • Синхронизация с Google Drive для постоянного обновления продвижения на всех ваших устройствах.
  • Во вкладке "Обучение" содержатся советы от профессионалов о том, как следует выполнять каждое упражнение.
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