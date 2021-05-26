Seven: семиминутные тренировки - программа для выполнения 7-минутной зарядки. Основана на принципе циклических упражнений высокой интенсивности. Всего лишь с помощью кресла, стены и веса тела семиминутная тренировка использует научные исследования для достижения максимального эффекта регулярных упражнений за максимально короткое время.

Приложение проведет вас через семиминутные тренировки с помощью детальных иллюстраций, визуальных таймеров, голосовых инструкций и даже контактной обратной связи, переключаясь между 30 секундами интенсивных упражнений и 10 секундами отдыха.

Так же, как и во многих видеоиграх, в Seven вы начнете с тремя жизнями. Пропустили день - нет сердечка, пропустите 3 тренировки за месяц - и все ваше продвижение будет сброшено на ноль, а игра закончится. Тренируйтесь каждый день в течение 7 месяцев, чтобы достичь цели в 100% и стать чемпионом "семь на семь".

Особенности Seven: