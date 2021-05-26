Seven для Android
|Оценка:
|2.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.8.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Perigee
|Категории:
|Спорт - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 548 | Статистика
|Размер:
|129,81 Мб
|СКАЧАТЬ
Seven: семиминутные тренировки - программа для выполнения 7-минутной зарядки. Основана на принципе циклических упражнений высокой интенсивности. Всего лишь с помощью кресла, стены и веса тела семиминутная тренировка использует научные исследования для достижения максимального эффекта регулярных упражнений за максимально короткое время.
Приложение проведет вас через семиминутные тренировки с помощью детальных иллюстраций, визуальных таймеров, голосовых инструкций и даже контактной обратной связи, переключаясь между 30 секундами интенсивных упражнений и 10 секундами отдыха.
Так же, как и во многих видеоиграх, в Seven вы начнете с тремя жизнями. Пропустили день - нет сердечка, пропустите 3 тренировки за месяц - и все ваше продвижение будет сброшено на ноль, а игра закончится. Тренируйтесь каждый день в течение 7 месяцев, чтобы достичь цели в 100% и стать чемпионом "семь на семь".
Особенности Seven:
- Голосовое руководство и расчет времени комплекса.
- Интересные достижения и награды для мотивации:
- Разблокируйте достижения от Новичка до Атлета, внося разнообразие в свои упражнения.
- Зарабатывайте награды и подарки для здоровья.
- Задавайте ежедневные напоминания или предупреждения о пропущенных тренировках.
- Визуально следите за своим продвижением на цветных графиках и календарях.
- Делитесь успехами с друзьями по электронной почте, в текстовых сообщениях, через Твиттер или Фейсбук.
- Не требуется подключение к Интернету. Упражняйтесь когда угодно и в любом месте.
- Проигрывайте песни в любимом музыкальном приложении в фоновом режиме.
- Фитнес-энтузиасты могут выполнять несколько кругов для более длинных тренировок.
- Подходит для нарукавного чехла: вибрация или голосовой режим подсказывает, когда переходить к другому упражнению.
- Синхронизация с Google Drive для постоянного обновления продвижения на всех ваших устройствах.
- Во вкладке "Обучение" содержатся советы от профессионалов о том, как следует выполнять каждое упражнение.
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Отзывы о программе Seven
Admin
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