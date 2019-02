Оцените программу!

5 Seven - 7-минутная тренировка - отличная возможность быть всегда в форме, благодаря тренировкам Seven, основанных на научных исследованиях с целью обеспечения максимальной пользы в кратчайшие сроки. При помощи персонализированных планов тренировок вы также гарантированно получите от своих тренировок максимальный эффект. Достаточно просто задайте свою цель и уровень физподготовки, а приложение позаботится обо всем остальном. Ключевые особенности: Тренируйтесь где и когда угодно без какого либо инвентаря.

Выработайте привычку тренироваться с помощью нашего тренировочного марафона.

Соревнуйтесь с друзьями для получения дополнительной мотивации и поддержки.

Достигайте уровни от новичка до атлета, внося разнообразие в свои упражнения.

Создавайте собственные тренировки, которые будут отвечать вашим запросам и предпочтениям.

Тренируйтесь с удовольствием с сержантом-инструктором, чирлидершей и многими другими.

Достигайте результатов быстрее при помощи персональных планов тренировок, адаптированных под ваш уровень физподготовки.

Получайте доступ ко всем тренировкам и более чем 200 упражнениям для большего разнообразия.

