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SafeInCloud для Windows

SafeInCloud 19.1.5

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Описание SafeInCloud 19.1.5Описание   Скачать SafeInCloud 19.1.5СКАЧАТЬ (7,17 Мб) Скриншоты SafeInCloud 19.1.5Скриншоты (8)   Статистика SafeInCloud 19.1.5Статистика   Отзывы о SafeInCloud 19.1.5Отзывы (0)  
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SafeInCloud - один из лучших менеджеров паролей, который хранит всю личную информацию в зашифрованной базе данных с возможностью ее синхронизации через облачные сервисы с другими своими устройствами. В этом своеобразном сейфе могут содержаться данные аккаунтов от социальных сетей или электронной почты, номера кредитных карт, пароли входа на различные сервисы и службы, паспортные данные и другая конфиденциальная информация.

В программе используется алгоритм шифрования 256-AES, который характеризуется повышенной надежностью и стойкостью от взлома, став своеобразным мировым стандартом шифрования.

Введя данные своего облачного хранилища (поддерживаются Google Диск, Dropbox, Яндекс Диск или OneDrive), вся база данных автоматически синхронизируется с вашим аккаунтом, что позволит быстро и легко восстановить ее при необходимости (переустановка системы, перенос на новый ПК и т.д.). Таким образом, в облаке как бы хранится резервная копия всех ваших данных. Если вы используете другое свое устройство (в том числе и мобильное), на котором также установлен клиент этого менеджера паролей, то через облако данные на них тоже синхронизируются.

Что касается интерфейса приложения, то тут все интуитивно просто. Создавая базу, нужно будет придумать пароль на вход. Удобно, что сразу же показывается степень его надежности. Кроме того, в саму программу встроен генератор паролей, который поможет вам в создании безопасных паролей, стойких ко взлому.

В целом, SafeInCloud действительно мощный и удобный менеджер паролей, который поможет вам надежно и безопасно хранить всю персональную информацию с возможностью доступа к ней из любой точки мира.

SafeInCloud
SafeInCloud
SafeInCloud
SafeInCloud
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 466
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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Отзывы о программе SafeInCloud

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