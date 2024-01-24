Wi-Fi Passwords - бесплатное приложение для Android, которое позволяет извлекать пароли всех сохраненных сетей Wi-Fi на мобильном устройстве пользователя. Программа отображает список всех беспроводных сетей, хранящихся в памяти девайса, а также позволяет узнать SSID каждой из них и пароль доступа. Присутствует возможность скопировать нужную информацию в буфер обмена или поделиться ее с друзьями. Для работы приложение необходимо наличие прав суперпользователя (ROOT).

Основные возможности Wi-Fi Passwords: