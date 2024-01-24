Wi-Fi Passwords для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 450 | Статистика
Размер:2 Мб
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Wi-Fi Passwords - бесплатное приложение для Android, которое позволяет извлекать пароли всех сохраненных сетей Wi-Fi на мобильном устройстве пользователя. Программа отображает список всех беспроводных сетей, хранящихся в памяти девайса, а также позволяет узнать SSID каждой из них и пароль доступа. Присутствует возможность скопировать нужную информацию в буфер обмена или поделиться ее с друзьями. Для работы приложение необходимо наличие прав суперпользователя (ROOT).

Основные возможности Wi-Fi Passwords:

  • Просмотр пароля подключенной в данный момент Wi-Fi-сети.
  • Список всех сохраненных на устройстве Wi-Fi-сетей.
  • Копирование в буфер обмена всех восстановленных Wi-Fi паролей.
  • Возможность обмениваться Wi-Fi-паролями через различные приложения.
  • Сортировка Wi-Fi-сетей по названию, типу или приоритету безопасности.
  • Наличие поиска нужной сети Wi-Fi.
  • Просмотр подробной информации о типе безопасности каждой Wi-Fi сети.
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