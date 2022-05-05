Анализатор Wi-Fi для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DoubleDot Studios
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,85 Мб
Анализатор Wi-Fi - мобильный инструмент, позволяющий проверить состояние сигнала, заблокировать нежелательные подключения, диагностировать скорость и уровень сигнала беспроводной сети, а также визуализировать свою сеть в доступном для понимания профессиональном графическом формате. Доступны такие инструменты, как поиск DNS, проверка связи, сканирование портов, проверка IP-адреса по черным спискам, трассировка сигнала, поиск MAC-адреса, пароли Wi-Fi и пр.
Основные функции приложения Анализатор Wi-Fi:
- Обнаружение сети — отображение публичных IP-адресов, MAC-адресов, названия поставщиков услуг, беспроводных точек доступа (WAP, AP) и многого другого.
- Отображение уровня сигнала и скорости сети Wi-Fi, тестирование интернет-соединений, предоставление шифрования, частоты, MAC-адресов, DHCP, и аренда DHCP.
- Сканирование точек доступа — отображение всех беспроводных точек доступа в рабочем диапазоне, включая MAC-адреса, каналы и уровень сигнала в дБм.
- Графики точки доступа — отображение текущего канала, на котором работает ваш маршрутизатор, а также количества соседей, использующих этот канал.
- Отображение всех текущих подключений через ваше устройство, включая установленные внешние подключения, прослушивающие IP-интерфейсы и замкнутые подключения. Каждый установленный IP-адрес проверяется по 35 базам данных с черными списками на предмет его надежности или наличия угроз.
- Блокировка устройства в сети, чтобы вы могли войти и внести нежелательный MAC-адрес в список фильтров MAC-адресов маршрутизатора и заблокировать устройства в своей сети.
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