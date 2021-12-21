Sidebar Diagnostics для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ArcadeRenegade
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 877 | Статистика
|Размер:
|3,62 Мб
|СКАЧАТЬ
SidebarDiagnostics - удобный инструмент для отображения информации о всех аппаратных возможностях вашего ПК в режиме реального времени. Программа создает на рабочем столе специальную боковую панель, которая позволит вам контролировать такие параметры ПК как:
- центральный процессор (тип, частота, температура, ядра),
- оперативная память (свободная, занятая),
- видеокарта (тип, температура, объем памяти),
- сетевое подключение,
- заполненность жестких дисков и др.
Для получения более детальной информации по каждому типу встроенного оборудования можно даже построить наглядные графические отчеты.
Удобно, что эта программа позволяет настроить уведомления (выделение другим цветом) о наступлении некоторых важных событий, таких как высокая температура процессора, критическая заполненность винчестера, ограничение пропускной способности интернет-соединения и пр.
Управление приложением можно осуществлять прямо из системного трея или с помощью горячих клавиш. Сама панель может быть размещена как в правой части монитора, так и в левой. Кстати, очередность расположения параметров на панели тоже настраивается по вашему вкусу. В общем, SidebarDiagnostics - полезная и достаточно информативная утилита, которая позволит вам лучше мониторить основные характеристики своей машины.
Примечание. Для работы приложения необходимо наличие в системе библиотек NET.Framework 4.6.1
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Отзывы о программе Sidebar Diagnostics
alex про Sidebar Diagnostics 3.3.5 [08-04-2016]
все хорошо но у меня не показывает температуру проца хотя в aida 64 все норм
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