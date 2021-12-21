SidebarDiagnostics - удобный инструмент для отображения информации о всех аппаратных возможностях вашего ПК в режиме реального времени. Программа создает на рабочем столе специальную боковую панель, которая позволит вам контролировать такие параметры ПК как:

центральный процессор (тип, частота, температура, ядра),

оперативная память (свободная, занятая),

видеокарта (тип, температура, объем памяти),

сетевое подключение,

заполненность жестких дисков и др.

Для получения более детальной информации по каждому типу встроенного оборудования можно даже построить наглядные графические отчеты.

Удобно, что эта программа позволяет настроить уведомления (выделение другим цветом) о наступлении некоторых важных событий, таких как высокая температура процессора, критическая заполненность винчестера, ограничение пропускной способности интернет-соединения и пр.

Управление приложением можно осуществлять прямо из системного трея или с помощью горячих клавиш. Сама панель может быть размещена как в правой части монитора, так и в левой. Кстати, очередность расположения параметров на панели тоже настраивается по вашему вкусу. В общем, SidebarDiagnostics - полезная и достаточно информативная утилита, которая позволит вам лучше мониторить основные характеристики своей машины.