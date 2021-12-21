Sidebar Diagnostics для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 877 | Статистика
Размер:3,62 Мб
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SidebarDiagnostics - удобный инструмент для отображения информации о всех аппаратных возможностях вашего ПК в режиме реального времени. Программа создает на рабочем столе специальную боковую панель, которая позволит вам контролировать такие параметры ПК как:

  • центральный процессор (тип, частота, температура, ядра),
  • оперативная память (свободная, занятая),
  • видеокарта (тип, температура, объем памяти),
  • сетевое подключение,
  • заполненность жестких дисков и др.

Для получения более детальной информации по каждому типу встроенного оборудования можно даже построить наглядные графические отчеты.

Удобно, что эта программа позволяет настроить уведомления (выделение другим цветом) о наступлении некоторых важных событий, таких как высокая температура процессора, критическая заполненность винчестера, ограничение пропускной способности интернет-соединения и пр.

Управление приложением можно осуществлять прямо из системного трея или с помощью горячих клавиш. Сама панель может быть размещена как в правой части монитора, так и в левой. Кстати, очередность расположения параметров на панели тоже настраивается по вашему вкусу. В общем, SidebarDiagnostics - полезная и достаточно информативная утилита, которая позволит вам лучше мониторить основные характеристики своей машины.

Примечание. Для работы приложения необходимо наличие в системе библиотек NET.Framework 4.6.1

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Отзывы о программе Sidebar Diagnostics

alex про Sidebar Diagnostics 3.3.5 [08-04-2016]

все хорошо но у меня не показывает температуру проца хотя в aida 64 все норм
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