5KPlayer для Windows

5KPlayer 5.7

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Описание 5KPlayer 5.7Описание   Скачать 5KPlayer 5.7СКАЧАТЬ (44,83 Мб) Скриншоты 5KPlayer 5.7Скриншоты (7)   Статистика 5KPlayer 5.7Статистика   Отзывы о 5KPlayer 5.7Отзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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5KPlayer - отличный многофункциональный мультимедийный комбайн, сочетающий в себе сразу несколько инструментов: аудио/видео плеер, радио проигрыватель, конвертер, стример, органайзер медиабиблиотеки.

С этой программой вы сможете легко воспроизводить аудио и видео файлы абсолютно всех современных медиаформатов:

  • аудио - MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, AC3, ALAC и др.
  • видео - MP4, MOV, M4V, MKV, FLV, AVI, WMV, AVCHD, M2TS, DVD и пр.

Кроме того, приложение отлично справляется и с проигрыванием HD видео сверхвысокого качества, такого как: 1080p, 4K, 5K, 8K или UHD (ультра HD).

Как уже отмечалось, 5KPlayer воспроизводит онлайн радио-каналы, для чего в библиотеке приложения предусмотрено огромное количество самых разнообразных и популярных подкастов на любой пользовательский вкус. Но если вы хотите добавить свой, то и это не проблема - вставьте URL-ссылку на трансляцию и наслаждайтесь любимым радио.

Нельзя не упомянуть, что в программе реализована технология потоковой передачи аудио и видео данных, называемая AirPlay. Воспользовавшись этой функцией, вы сможете передавать и получать медиаконтент с одного устройства на другое. Например, организуйте трансляцию с iPhone, iPad, IPod на компьютер или внешние динамики.

Поддерживается скачивание роликов и композиций с таких популярных ресурсов как YouTube, SoundCloud, Vevo, Vimeo, Dailymotion и многих-многих других (полный список есть на сайте разработчика).

В добавок ко всему перечисленному, 5KPlayer поможет еще упорядочить медиабиблиотеку. Раздел Library позволяет сортировать и распределять по категориям все ваши видео и аудио материалы, которые потом можно будет быстро найти.

5KPlayer
5KPlayer
5KPlayer
5KPlayer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 7 467
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры - Потоковое видео
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Отзывы о программе 5KPlayer

Анастасия про 5KPlayer 5.6 [02-02-2019]

Воспроизводит все,...кроме 4к)))) Для чего и устанавливался... меню интуитивно понятно... Но Все равно разочарована...
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Serge про 5KPlayer 5.1 [11-07-2018]

Нет настройки "горячих клавиш", нельзя изменить скорость воспроизведения.
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ALLIGATOR66 про 5KPlayer 3.6 [25-03-2016]

АХХХХ... Какое разочарование...! Установил хотел насладиться вот только в англ "лангуаге"не силен а в китайском ...силён но не владею... а изучать неогранмченные возможности этого "медиа-чуда" с англо - китайским словарём ... куда уж !?Пойду пот ... примитивный задействую....
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