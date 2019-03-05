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5KPlayer 5.7
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 4.00 из 5
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5KPlayer - отличный многофункциональный мультимедийный комбайн, сочетающий в себе сразу несколько инструментов: аудио/видео плеер, радио проигрыватель, конвертер, стример, органайзер медиабиблиотеки.
С этой программой вы сможете легко воспроизводить аудио и видео файлы абсолютно всех современных медиаформатов:
- аудио - MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, AC3, ALAC и др.
- видео - MP4, MOV, M4V, MKV, FLV, AVI, WMV, AVCHD, M2TS, DVD и пр.
Кроме того, приложение отлично справляется и с проигрыванием HD видео сверхвысокого качества, такого как: 1080p, 4K, 5K, 8K или UHD (ультра HD).
Как уже отмечалось, 5KPlayer воспроизводит онлайн радио-каналы, для чего в библиотеке приложения предусмотрено огромное количество самых разнообразных и популярных подкастов на любой пользовательский вкус. Но если вы хотите добавить свой, то и это не проблема - вставьте URL-ссылку на трансляцию и наслаждайтесь любимым радио.
Нельзя не упомянуть, что в программе реализована технология потоковой передачи аудио и видео данных, называемая AirPlay. Воспользовавшись этой функцией, вы сможете передавать и получать медиаконтент с одного устройства на другое. Например, организуйте трансляцию с iPhone, iPad, IPod на компьютер или внешние динамики.
Поддерживается скачивание роликов и композиций с таких популярных ресурсов как YouTube, SoundCloud, Vevo, Vimeo, Dailymotion и многих-многих других (полный список есть на сайте разработчика).
В добавок ко всему перечисленному, 5KPlayer поможет еще упорядочить медиабиблиотеку. Раздел Library позволяет сортировать и распределять по категориям все ваши видео и аудио материалы, которые потом можно будет быстро найти.
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Отзывы о программе 5KPlayer
Анастасия про 5KPlayer 5.6 [02-02-2019]
Воспроизводит все,...кроме 4к)))) Для чего и устанавливался... меню интуитивно понятно... Но Все равно разочарована...
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Serge про 5KPlayer 5.1 [11-07-2018]
Нет настройки "горячих клавиш", нельзя изменить скорость воспроизведения.
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ALLIGATOR66 про 5KPlayer 3.6 [25-03-2016]
АХХХХ... Какое разочарование...! Установил хотел насладиться вот только в англ "лангуаге"не силен а в китайском ...силён но не владею... а изучать неогранмченные возможности этого "медиа-чуда" с англо - китайским словарём ... куда уж !?Пойду пот ... примитивный задействую....
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