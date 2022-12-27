ProtonMail для Android
|Оценка:
|3.85/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ProtonMail
|Категории:
|Шифровка, дешифровка - Email
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 475 | Статистика
|Размер:
|45,1 Мб
ProtonMail - бесплатный защищенный почтовый сервис для Android, благодаря которому можно отправлять зашифрованные электронные письма и задавать время его хранения, что существенно повышает надежность и конфиденциальность переписки.
Ключевые особенности ProtonMail:
- Простота в использовании (шифрование осуществляется автоматически и абсолютно незаметно для пользователя).
- Отправка и получение зашифрованных сообщений и почтовых вложений.
- Установка таймера, по окончанию которого отправленное сообщение самоуничтожится.
- Уведомления о новых письмах.
- Возможность получать письма от сторонних сервисов.
- Поддерживаются базовые опции форматирования писем: жирный шрифт или курсив, заголовки, списки и возможность редактирования письма непосредственно в HTML.
- Удобное распределение и организация писем (полученные, отправленные и черновики).
- Полученные и отправленные письма между пользователями ProtonMail хранятся на сервере в зашифрованном виде.
- Наличие встроенного поиска.
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Отзывы о программе ProtonMail
Антон про ProtonMail 1.6.5 [28-11-2022]
КРАЙНЕ НЕНАДЕЖНЫЙ СЕРВИС
Узнал месяца 2 назад о Protonmail и решил опробовать. Создал 3 почты в разный промежуток времени, никакого спама не слал. На одну из почт зарегистрировался на игровой площадке, купил игру. Через пару дней при попытке войти в этот ящик мне пишут, что он заблокирован. (Подозрительно, что именно ящик, связанный с учеткой где совершил покупку). Вместо поддержки ответил бот, мол ваша заявка принята. А дальше просто игнор уже несколько дней. А на сервисе, где купил игру, нельзя поменять почту без доступа к старой.
Хорошо, что не стал использовать платные функции их сервиса, ведь мог бы купить подписку на ProtonVPN и улететь вместе с ней в бан. К слову, попробовал бесплатную версию их VPN сервиса и скажу, что локаций почти нет, а скорость оставляет желать лучшего. Есть сервисы получше и бесплатные. А платить Протону не рекомендую да и вообще регистрироваться там. Можете в один момент потерять доступ к учетной записи и ожидать соизволит ли вам ответить поддержка или нет.
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