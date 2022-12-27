Отзывы о программе ProtonMail

Антон

КРАЙНЕ НЕНАДЕЖНЫЙ СЕРВИС



Узнал месяца 2 назад о Protonmail и решил опробовать. Создал 3 почты в разный промежуток времени, никакого спама не слал. На одну из почт зарегистрировался на игровой площадке, купил игру. Через пару дней при попытке войти в этот ящик мне пишут, что он заблокирован. (Подозрительно, что именно ящик, связанный с учеткой где совершил покупку). Вместо поддержки ответил бот, мол ваша заявка принята. А дальше просто игнор уже несколько дней. А на сервисе, где купил игру, нельзя поменять почту без доступа к старой.

Хорошо, что не стал использовать платные функции их сервиса, ведь мог бы купить подписку на ProtonVPN и улететь вместе с ней в бан. К слову, попробовал бесплатную версию их VPN сервиса и скажу, что локаций почти нет, а скорость оставляет желать лучшего. Есть сервисы получше и бесплатные. А платить Протону не рекомендую да и вообще регистрироваться там. Можете в один момент потерять доступ к учетной записи и ожидать соизволит ли вам ответить поддержка или нет.

| | Ответить