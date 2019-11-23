F-Secure Freedome для Android

F-Secure Freedome 2.5.13.8360 для Android

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Описание F-Secure Freedome 2.5.13.8360 для AndroidОписание   Скачать F-Secure Freedome 2.5.13.8360 для AndroidСКАЧАТЬ (12,31 Мб) Скриншоты F-Secure Freedome 2.5.13.8360 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика F-Secure Freedome 2.5.13.8360 для AndroidСтатистика   Отзывы о F-Secure Freedome 2.5.13.8360 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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F-Secure Freedome - отличное решение для защиты своей конфиденциальности в сети и обеспечения безопасного использования ресурсов Интернета. Это приложение представляет собой мощный VPN-клиент, который может скрывать Ваш реальный IP-адрес и перенаправлять трафик в зашифрованном виде через сервера по всему земному шару: Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, Япония и др. По умолчанию предлагается ближайший сервер.

Таким образом, приложение сможет уберечь Вас от следящих модулей и хакерских атак, обезопасить от кражи данных при использовании общественных незащищенных Wi-Fi-сетей, дать доступ к запрещенным в Вашем регионе сайтам и ресурсам, обнаружить вирусы и другое нежелательное ПО в режиме реального времени. Никаких ограничений по объему трафика или пропускной способности нет - ощутите полную цифровую свободу.

При этом приложение имеет отличный интуитивно понятный интерфейс с простым доступом к каждому модулю приложения по принципу 1-Click, т.е. для запуска всех необходимых уровней защиты достаточно одного касания экрана Вашего устройства.

В целом, F-Secure Freedome - одно из лучших приложений для анонимности и цифровой безопасности, которое легко обеспечит защиту Вашего устройства путем виртуализации местоположения.

Что нового в F-Secure Freedome 2.5.13.8360 для Android?
  • Исправлены ошибки.
F-Secure Freedome
F-Secure Freedome
F-Secure Freedome
F-Secure Freedome
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1 790 руб. в год
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 407
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - другое
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Отзывы о программе F-Secure Freedome

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