Orbot для Android

Orbot 16.1.4-RC-1-tor-0.4.2.5-rc для Android

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Описание Orbot 16.1.4-RC-1-tor-0.4.2.5-rc для AndroidОписание   Скачать Orbot 16.1.4-RC-1-tor-0.4.2.5-rc для AndroidСКАЧАТЬ (10,45 Мб) Скриншоты Orbot 16.1.4-RC-1-tor-0.4.2.5-rc для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Orbot 16.1.4-RC-1-tor-0.4.2.5-rc для AndroidСтатистика   Отзывы о Orbot 16.1.4-RC-1-tor-0.4.2.5-rc для AndroidОтзывы (2)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную связку прокси и сети Tor, благодаря чему запускаемые приложения используют безопасное интернет-соединение и предотвращается анализ пользовательского трафика сторонними компаниями, наблюдение за сетью и фильтрация содержимого.

Orbot устанавливает анонимное сетевое соединение, шифрует весь трафик и несколько раз переправляет его через разные компьютеры по всему миру, обеспечивая тем самым анонимность в сети, заменяя реальный ip-адрес ненастоящим.

Ключевые особенности Orbot:

  • Возможность обойти различные блокировки и ограничения в сети Интернет.
  • Перенаправление всего трафика через сеть Tor.
  • Выбор предпочитаемого режим подключения.
  • Безопасный и анонимный веб-серфинг.
  • Любое установленное приложение может использовать Tor.
  • Автозагрузка приложения при включении девайса.
  • Наличие уведомлений.
  • Выбор типа используемого прокси (HTTP, HTTPS, Socks4, Socks5).
  • Выбор порта порта прокси-сервера и многое другое.
Orbot
Orbot
Orbot
Orbot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 132
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - другое
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Отзывы о программе Orbot

Alex про Orbot 15.1.2 для Android [01-03-2016]

Cyber Ghost 5.5 все же практичнее...я так думаю.
3 | 3 | Ответить

Max про Orbot 15.0.1 RC3 для Android [09-01-2016]

Klass. The system is work.respect company
3 | 2 | Ответить

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