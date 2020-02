Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Clash of Kings - захватывающая стратегия в режиме реального времени, в которой игроки со всего мира сражаются за право занять трон. Чтобы достичь успеха необходимо развивать собственный замок, тренировать войска и увеличивать их количество, изучать окружающий мир и забирать все что плохо охраняется. Можно нападать на монстров, за победу на которыми даются различные плюшки, собирать ресурсы на бесхозных шахтах и фермах, а также атаковать замки других игроков. Но при этом следует помнить про то, что и другие игроки будут не против проверить целостность Вашей обороны и крепость стен. Объединившись в альянсы с другими игроками шансы на выживаемость увеличиваются, и таким образом можно создавать целые империи. Создавайте армии, атакуйте и уничтожайте монстров и других игроков, добывайте предметы и собирайте ресурсы, увеличивайте свое влияние! Ключевые особенности Clash of Kings: Выработайте свою личную стратегию для победы в войне!

Создавайте могущественные альянсы со своими друзьями и боритесь за первенство вместе!

Участвуйте в ежедневных событиях и получайте множество призов и наград!

Фантастические пейзажи и красочная графика.

Проводите атаки на замки противника, отбивайтесь от нападений и сдерживайте осады!

4 основных класса боевых единиц — пехота, кавалерия, стрелки и осадные орудия!

8 подклассов — меченосцы и пикинеры, рыцари и конные стрелки, лучники и арбалетчики, штурмовые орудия и катапульты. Каждая из боевых единиц обладает своими боевыми качествами!

3 основных класса ловушек, представленные более чем 20 вариациями!

Clash of Kings доступна на таких платформах как Andorid, iOS, Facebook, ВКонтакте и пр.