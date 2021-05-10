Кухонная Лихорадка - увлекательная игра в стиле Time Management, где вам предстоит проявить все свои кулинарные и организаторские способности, удовлетворив потребности клиентов в желании вкусно поесть. Готовьте разнообразные блюда и десерты по рецептам всего мира.

Здесь доступно 6 различных типов заведения: от минипекарни и закусочной до целого рыбного и китайского ресторанов. В вашем распоряжении более 100 ингредиентов для приготовления нескольких сотен блюд, а также всевозможное кухонное оборудование: от кофеварок и рисоварок до печей для пиццы и аппаратов для попкорна.

Помимо приготовления самых разнообразных блюд, вам также нужно проявить дизайнерские способности при оформлении интерьера вашего заведения. Модернизация обстановки ресторана привлекает больше посетителей, а значит и ваши доходы будут расти. Так что играйте в Кухонную Лихорадку, наслаждайтесь готовкой и не забывайте угощать вкусными блюдами своих друзей в Facebook.