Кухонная Лихорадка для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nordcurrent
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 165 | Статистика
|Размер:
|116,43 Мб
|СКАЧАТЬ
Кухонная Лихорадка - увлекательная игра в стиле Time Management, где вам предстоит проявить все свои кулинарные и организаторские способности, удовлетворив потребности клиентов в желании вкусно поесть. Готовьте разнообразные блюда и десерты по рецептам всего мира.
Здесь доступно 6 различных типов заведения: от минипекарни и закусочной до целого рыбного и китайского ресторанов. В вашем распоряжении более 100 ингредиентов для приготовления нескольких сотен блюд, а также всевозможное кухонное оборудование: от кофеварок и рисоварок до печей для пиццы и аппаратов для попкорна.
Помимо приготовления самых разнообразных блюд, вам также нужно проявить дизайнерские способности при оформлении интерьера вашего заведения. Модернизация обстановки ресторана привлекает больше посетителей, а значит и ваши доходы будут расти. Так что играйте в Кухонную Лихорадку, наслаждайтесь готовкой и не забывайте угощать вкусными блюдами своих друзей в Facebook.
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Admin
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