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Кухонная Лихорадка для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 165 | Статистика
Размер:116,43 Мб
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Кухонная Лихорадка - увлекательная игра в стиле Time Management, где вам предстоит проявить все свои кулинарные и организаторские способности, удовлетворив потребности клиентов в желании вкусно поесть. Готовьте разнообразные блюда и десерты по рецептам всего мира.

Здесь доступно 6 различных типов заведения: от минипекарни и закусочной до целого рыбного и китайского ресторанов. В вашем распоряжении более 100 ингредиентов для приготовления нескольких сотен блюд, а также всевозможное кухонное оборудование: от кофеварок и рисоварок до печей для пиццы и аппаратов для попкорна.

Помимо приготовления самых разнообразных блюд, вам также нужно проявить дизайнерские способности при оформлении интерьера вашего заведения. Модернизация обстановки ресторана привлекает больше посетителей, а значит и ваши доходы будут расти. Так что играйте в Кухонную Лихорадку, наслаждайтесь готовкой и не забывайте угощать вкусными блюдами своих друзей в Facebook.

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