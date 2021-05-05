Clash Royale – новая захватывающая игра от создателей популярной Clash of Clans. Выходите на арену и принимайте участие в сражениях в реальном времени с участием любимых персонажей Clash.

Атакуйте или обороняйтесь с помощью карт с войсками, заклинаниями и оборонительными сооружениями Clash of Clans. В игре есть и уникальные карты Royale: принцы, рыцари, маленькие драконы и другие. Ваша цель заключается в том, что бы разбить все башни соперника и сохранить свои. Вражеский король башен должен быть повержен, а принцессы наказаны. Создайте свой клан или вступайте в существующие и делитесь картами с соратниками.

Основные особенности: