Clash Royale для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:другое - Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 674 | Статистика
Размер:132,96 Мб
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Clash Royale – новая захватывающая игра от создателей популярной Clash of Clans. Выходите на арену и принимайте участие в сражениях в реальном времени с участием любимых персонажей Clash.

Атакуйте или обороняйтесь с помощью карт с войсками, заклинаниями и оборонительными сооружениями Clash of Clans. В игре есть и уникальные карты Royale: принцы, рыцари, маленькие драконы и другие. Ваша цель заключается в том, что бы разбить все башни соперника и сохранить свои. Вражеский король башен должен быть повержен, а принцессы наказаны. Создайте свой клан или вступайте в существующие и делитесь картами с соратниками.

Основные особенности:

  • Сражения за ценные трофеи в реальном времени.
  • Наградные сундуки с новыми картами и монетами.
  • Уничтожайте  башни соперников и получайте эпические королевские сундуки.
  • Соберите коллекцию карт с новинками из Clash Royale и сооружений из Clash.
  • Улучшайте карты и побеждайте самых сильных противников.
  • Создайте клан и приведите свое сообщество к вершинам турнирной таблицы.
  • Изучайте лучшие дуэли на TV Royale.
Что нового в Clash Royale 3.5.0?
  • Улучшать карты и составлять безупречные колоды теперь проще, чем когда-либо!
  • Карты-джокеры, книги карт, ключи от сундука, волшебные монеты и... КНИГА КНИГ!
  • Pass Royale стал еще лучше!
  • Исправлены ошибки, обновлен интерфейс, внесены изменения в войны кланов — 2, улучшена производительность игры и многое другое!
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Отзывы о программе Clash Royale

Александр про Clash Royale 2.1.7 для Android [19-11-2018]

Игра супер. Но в начале будет сложно. Много непонятного - не умеешь стоить тактику - как сражаться. Именно поетому я сначала потренился на взломанной, а уже потом ломанулся с версию с маркета. Советую для взлома данный сайт (там вроде как обновляют всегда моды) + пишут советы.
http://clashroyalemod.ru/
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