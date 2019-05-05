HTML 5: учебник, задачник, справочник - оффлайн версия раздела HTML, который входит в состав учебника по основам web-программирования, с помощью которого вы сможете научиться самостоятельно создавать сайты. В разделе собраны учебные материалы для изучения основ языка гипертекстовой разметки HTML.

Включает в себя:

учебник с вопросами для самопроверки;

перевод английских терминов;

задачник с решениями;

справочник;

статьи по веб-программированию.

Для доступа к оглавлению учебника, задачника или справочника выберите соответствующий пункт в нижнем навигационном меню.

Пункты Статьи и Ссылки ведут на соответствующие страницы сайта, которые во избежание закрытия текущей страницы можно открыть в новой вкладке браузера правой кнопкой мыши.

Для быстрого перехода в начало или конец текущей страницы воспользуйтесь стрелками перехода, которые появляются в левом боковом блоке сайта.

Советы по учебному процессу: