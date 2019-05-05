PHP7: учебник, задачник для Windows

PHP7: учебник, задачник 2.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание PHP7: учебник, задачник 2.1Описание   Скачать PHP7: учебник, задачник 2.1СКАЧАТЬ (2,26 Мб) Скриншоты PHP7: учебник, задачник 2.1Скриншоты (7)   Статистика PHP7: учебник, задачник 2.1Статистика   Отзывы о PHP7: учебник, задачник 2.1Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.69 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PHP 7: учебник и задачник - оффлайн версия раздела PHP, который входит в состав учебника по основам web-программирования, с помощью которого вы сможете научиться самостоятельно создавать сайты. В разделе собраны учебные материалы для изучения основ языка PHP.

Включает в себя:

  • учебник с вопросами для самопроверки;
  • перевод английских терминов;
  • задачник с решениями;
  • статьи по веб-программированию.

Для доступа к оглавлению учебника, задачника или справочника выберите соответствующий пункт в навигационном меню.

Пункты Статьи и Ссылки ведут на соответствующие страницы сайта, которые во избежание закрытия текущей рабочей страницы можно открыть в новой вкладке браузера правой кнопкой мыши.

Советы по учебному процессу:

  • Всегда набирайте код приводимых в учебниках примеров в редакторе. Подавляющую часть учебного времени вы должны проводить именно за набором кода.
  • Не пренебрегайте вопросами в конце каждого параграфа, пусть они и несколько однотипны. Ведь отвечая на них вы сможете реально убедиться, что теоретическая часть нового материала была усвоена достаточно хорошо. Если вы затрудняетесь ответить на какой-то из вопросов, кликните по нему и после перехода в нужное место параграфа повторите требуемый материал еще раз.
  • Обязательно учите приводимые в конце каждого параграфа английские слова. Нужно не только знать, как они пишутся, нужно еще и понимать, что они означают. И вообще, стать хорошим программистом без знания хотя бы основ английского языка врядли получится. Поэтому, если вы решили серьезно заняться программированием, параллельно начинайте совершенствовать свои языковые навыки.
  • После изучения теоретического материала каждого параграфа приступайте к решению задач, закрепляя полученные знания на практике. Старайтесь решать задачи самостоятельно. И даже, если вы подсмотрели решение, закройте его и попытайтесь набрать код самостоятельно. Только после этого переходите к следующей задаче.
Что нового в PHP7: учебник, задачник 2.1?
  • Адаптирована для чтения на планшетах.
PHP7: учебник, задачник
PHP7: учебник, задачник
PHP7: учебник, задачник
PHP7: учебник, задачник
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 587
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммирование - IT-литература
ТОП-сегодня раздела "Программирование"
 

Учебник по Html для чайников 2.0

Подробный учебник HTML для чайников с примечаниями, примерами, словарем тэгов, работа с фреймами, с таблицами и т.д и т.п. Для удобства есть оглавление

Учебник по Delphi 7 для начинающих 1.0

Учебник по Delphi 7 для начинающих программистов...

diamFC 1.12.022

DiamFC - программа для построения блок-схем. Строит блок-схемы для программ, написанных на Pascal и Delphi

Учебник по 1С

Учебник по 1С:предприятие в доступной форме объясняет базовые принципы программирования на встроенном языке 1С. Описаны приемы работы со справочниками, документами,

AvtoShema 2.2

AvtoShema предназначена для построения Блок-схемы алгоритма по готовому коду. Загрузка кода как через модуль PAS так и через буфер обмена. Возможна загрузка из

Visual Basic с нуля 1.0

Visual Basic с нуля - Самоучитель по Visual Basic 6.0. Это пособие имеет своей целью предоставить любому знакомому с компьютером человеку возможность очень быстро

скачать Adguard

Отзывы о программе PHP7: учебник, задачник

Admin

Отзывов о программе PHP7: учебник, задачник 2.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 