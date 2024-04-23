Zombie Forest для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.27 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 252 | Статистика
Размер:81.4 Мб
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Zombie Forest - стратегическая игра на выживание в условиях зомби-апокалипсиса. Вы находите спасение в доме на дереве, посреди леса, наполненного живыми мертвецами, которые отнюдь не прочь полакомиться свежими мозгами.

По мере прохождения игры к вам будут присоединяться остальные выжившие, вы сможете улучшать оружие, создавать новые постройки, заграждения, ловушки, обмениваться ресурсами с соседями, отправлять отряды в рейды на поиски уцелевших, а также ресурсов и оружия.

Но не все так радужно: вам предстоит бороться с голодом и жаждой, нехваткой ресурсов и патронов, смотреть как умирают или пропадают без вести ваши партнеры, а зомби все прибывают и прибывают... Насколько вас хватит? Смерть неизбежна!?

Что нового в Zombie Forest 1.27?
  • исправлены мелкие ошибки.

 

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