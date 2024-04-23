Zombie Forest - стратегическая игра на выживание в условиях зомби-апокалипсиса. Вы находите спасение в доме на дереве, посреди леса, наполненного живыми мертвецами, которые отнюдь не прочь полакомиться свежими мозгами.

По мере прохождения игры к вам будут присоединяться остальные выжившие, вы сможете улучшать оружие, создавать новые постройки, заграждения, ловушки, обмениваться ресурсами с соседями, отправлять отряды в рейды на поиски уцелевших, а также ресурсов и оружия.

Но не все так радужно: вам предстоит бороться с голодом и жаждой, нехваткой ресурсов и патронов, смотреть как умирают или пропадают без вести ваши партнеры, а зомби все прибывают и прибывают... Насколько вас хватит? Смерть неизбежна!?