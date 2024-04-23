Zombie Forest для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.27 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Александр Тавинцев
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 252 | Статистика
|Размер:
|81.4 Мб
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Zombie Forest - стратегическая игра на выживание в условиях зомби-апокалипсиса. Вы находите спасение в доме на дереве, посреди леса, наполненного живыми мертвецами, которые отнюдь не прочь полакомиться свежими мозгами.
По мере прохождения игры к вам будут присоединяться остальные выжившие, вы сможете улучшать оружие, создавать новые постройки, заграждения, ловушки, обмениваться ресурсами с соседями, отправлять отряды в рейды на поиски уцелевших, а также ресурсов и оружия.
Но не все так радужно: вам предстоит бороться с голодом и жаждой, нехваткой ресурсов и патронов, смотреть как умирают или пропадают без вести ваши партнеры, а зомби все прибывают и прибывают... Насколько вас хватит? Смерть неизбежна!?
- исправлены мелкие ошибки.
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