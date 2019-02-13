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5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших изображений и набросков. Готовые проекты можно автоматически сохранять в iCloud, отправлять по электронной почте или публиковать в социальных сетях Flickr, Twitter и Facebook. Основные возможности Pixelmator: Наличие предустановленных шаблонов.

Улучшение фотографий с помощью эффектов, рамок.

Создание коллажей.

Добавление на изображение текста.

Наличие расширенных текстовых настроек.

Добавление, создание, совмещение и редактирование форм.

Возможность использования теней, заливки и штрихов.

Возможность рисования как на холсте.

Множество реалистичных и стилизованных кистей всех размеров и форм.

8 разных наборов настроек для коррекции цвета.

Возможность изменять уровни, кривые, яркость, контраст и многое другое.

Регулировка баланса белого.

Редактирование фотографий, удаление изъянов, перемещайте объекты на холсте.

Осветление, затемнение, размытие отдельных областей.

Удаление эффекта красных глаз.

Изменение вида изображений, текста и форм с помощью стилей слоев.

Открытие и сохранение изображений в форматах PSD, JPEG, PNG, PDF и др.

Сохранение изображений на iCloud Drive с доступом из других приложений.

Отправка фото по email прямо из Pixelmator.

Публикация изображений в соцсетях Flickr, Twitter и Facebook. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app