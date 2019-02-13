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Pixelmator для iOS

Pixelmator 2.4.4 для iPhone, iPad

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Описание Pixelmator 2.4.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Pixelmator 2.4.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (146.16 Мб) Скриншоты Pixelmator 2.4.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Pixelmator 2.4.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Pixelmator 2.4.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших изображений и набросков. Готовые проекты можно автоматически сохранять в iCloud, отправлять по электронной почте или публиковать в социальных сетях Flickr, Twitter и Facebook.

Основные возможности Pixelmator:

  • Наличие предустановленных шаблонов.
  • Улучшение фотографий с помощью эффектов, рамок.
  • Создание коллажей.
  • Добавление на изображение текста.
  • Наличие расширенных текстовых настроек.
  • Добавление, создание, совмещение и редактирование форм.
  • Возможность использования теней, заливки и штрихов.
  • Возможность рисования как на холсте.
  • Множество реалистичных и стилизованных кистей всех размеров и форм.
  • 8 разных наборов настроек для коррекции цвета.
  • Возможность изменять уровни, кривые, яркость, контраст и многое другое.
  • Регулировка баланса белого.
  • Редактирование фотографий, удаление изъянов, перемещайте объекты на холсте.
  • Осветление, затемнение, размытие отдельных областей.
  • Удаление эффекта красных глаз.
  • Изменение вида изображений, текста и форм с помощью стилей слоев.
  • Открытие и сохранение изображений в форматах PSD, JPEG, PNG, PDF и др.
  • Сохранение изображений на iCloud Drive с доступом из других приложений.
  • Отправка фото по email прямо из Pixelmator.
  • Публикация изображений в соцсетях Flickr, Twitter и Facebook.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Pixelmator:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 379 руб.
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 742
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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