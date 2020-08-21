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PhotoDiva для iOS

PhotoDiva 1.0 для iPhone, iPad, iPod

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Описание PhotoDiva 1.0 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать PhotoDiva 1.0 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (186,1 Мб) Скриншоты PhotoDiva 1.0 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика PhotoDiva 1.0 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о PhotoDiva 1.0 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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PhotoDiva — приложение для качественной обработки селфи. Убирайте дефекты, применяйте фильтры — улучшайте снимки перед публикацией в Instagram, Facebook и т.д.

Что вы получите, выбрав PhotoDiva:

  • Готовые пресеты для ретуши лица. Уберите блеск, красноту и мелкие дефекты на коже, разгладьте ее, добавьте легкий загар, отбелите зубы, замаскируйте темные круги, сделайте акцент на губах и многое другое!
  • 30+ красивых фильтров. Мгновенно стилизуйте снимки под кадры из любимых фильмов и пленочные фотографии или превращайте современные фото в атмосферные винтажные кадры в один миг.
  • Удобная коррекция цвета и света. С легкостью исправляйте слишком светлые и темные фотографии, настраивайте насыщенность и оттенки на изображениях по своему усмотрению.
  • Модные эффекты «с засветками». Сделайте фотографии атмосфернее! Добавляйте поверх снимков интересные эффекты свечения, солнечные лучи, боке и интересные световые градиенты.
  • Быстрая расстановка акцентов. Выделите главное в кадре, добавив виньетирование. Эффект может быть мало заметен или ярко выражен — все зависит только от вашего желания и выставленных настроек!
  • Простая обрезка лишнего. Посторонние люди и предметы в кадре — больше не проблема! Вы можете за пару секунд кадрировать снимок и избавиться от всего лишнего, кардинально изменив вид фотографии.
PhotoDiva
PhotoDiva
PhotoDiva
PhotoDiva
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x, iOS 11.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе PhotoDiva

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