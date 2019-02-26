VSCO Cam 100 для iPhone, iPad
VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений
PicsArt Photo Studio 11.5 для iPhone, iPad
PicsArt Photo Studio - мощный фоторедактор с набором разнообразных функций и инструментов для обработки изображений
Adobe Photoshop Lightroom 4.2.0 для iPhone
Adobe Photoshop Lightroom - отличный инструмент, наличие которого дает пользователю возможность в полевых условиях провести базовую коррекцию и обработку отснятого
FaceApp 3.3.0 для iPhone, iPad
Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен
Camly 2.1.7 для iPhone, iPad
Camly - мощный полнофункциональный фоторедактор, сочетающий в себе профессиональные инструменты обработки фотографии и простоту использования
Retrica 6.3.1 для iPhone, iPad
Портативная селфи-камера с фильтрами, стикерами, GIF для iPhone, iPad и iPod touch. Имеется возможность накладывать на фото более 120 разнообразных фильтров в режиме