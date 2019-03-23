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Visage Lab 4.3.0 для iPhone, iPad
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Visage Lab - приложение, с помощью которого можно буквально за несколько движений преобразить свои фотографии: разгладить кожу, удалить эффект "красных глаз", убрать прыщики и блеск с лица и отбелить зубы.
Достаточно всего лишь загрузить портретное фото из галереи или сделать снимок на камеру и программа автоматически его улучшит. Кроме этого присутствует возможность вручную настраивать некоторые параметры, добавлять разнообразные художественные эффекты и пр.
Ключевые особенности приложения:
- Различные художественные эффекты, включая цветовые эффекты, эффекты стилизации, световой обработки и замены фона.
- Наличие продвинутого алгоритма поиска лиц, благодаря которому процесс ретуши полностью автоматизирован.
- Возможность вручную настраивать некоторые параметры.
- Возможность сохранить результат в альбом "Фотопленка", опубликовать на Facebook, Twitter, Instagram или отослать по E-mail прямо из приложения.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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