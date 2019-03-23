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Visage Lab для iOS

Visage Lab 4.3.0 для iPhone, iPad

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Описание Visage Lab 4.3.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Visage Lab 4.3.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (180.19 Мб) Скриншоты Visage Lab 4.3.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Visage Lab 4.3.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Visage Lab 4.3.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Visage Lab - приложение, с помощью которого можно буквально за несколько движений преобразить свои фотографии: разгладить кожу, удалить эффект "красных глаз", убрать прыщики и блеск с лица и отбелить зубы.

Достаточно всего лишь загрузить портретное фото из галереи или сделать снимок на камеру и программа автоматически его улучшит. Кроме этого присутствует возможность вручную настраивать некоторые параметры, добавлять разнообразные художественные эффекты и пр.

Ключевые особенности приложения:

  • Различные художественные эффекты, включая цветовые эффекты, эффекты стилизации, световой обработки и замены фона.
  • Наличие продвинутого алгоритма поиска лиц, благодаря которому процесс ретуши полностью автоматизирован.
  • Возможность вручную настраивать некоторые параметры.
  • Возможность сохранить результат в альбом "Фотопленка", опубликовать на Facebook, Twitter, Instagram или отослать по E-mail прямо из приложения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Visage Lab
Visage Lab
Visage Lab
Visage Lab
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 131
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Visage Lab

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