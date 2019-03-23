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Office Lens 2.23 для iPhone, iPad
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Office Lens - персональный портативный сканер документов и изображений с OCR-функцией для iOS-устройств. Благодаря интуитивному интерфейсу пользоваться приложением очень просто, что делает его хорошим выбором для неопытных пользователей.
После запуска Office Lens автоматически определяет структуру сканируемого документа, осуществляет кадрирование и выставляет экспозицию, а пользователь в свою очередь может указать дополнительные опции сканирования, как например тип документа (текстовый документ, фотография или мультимедийная доска), разрешение камеры, необходимость активизации вспышки и пр. Результат работы можно сохранить в нужном формате, поддерживается экспорт в Word, PowerPoint, OneNote, а также в PDF и JPEG в облаке OneDrive.
Основные возможности Office Lens:
- В режиме "Доска" Office Lens обрезает снимки и убирает блики и тени.
- В режиме "Документ" Office Lens обрезает снимки с высокой точностью и улучшает их цвета.
- Сканированные изображения можно сохранять в OneNote, OneDrive и локально на устройстве.
- В режиме "Визитная карточка" можно извлечь контактные данные и сохранить их в адресной книге и OneNote. Эта функция лучше всего работает с визитными карточками на английском, немецком, испанском и китайском (упрощенное письмо) языках.
- Изображения можно преобразовывать в файлы Word (DOCX), PowerPoint (PPTX) и в формат PDF. Они будут автоматически сохраняться в OneDrive.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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