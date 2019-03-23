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Office Lens для iOS

Office Lens 2.23 для iPhone, iPad

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Описание Office Lens 2.23 для iPhone, iPadОписание   Скачать Office Lens 2.23 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (41.33 Мб) Скриншоты Office Lens 2.23 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Office Lens 2.23 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Office Lens 2.23 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Office Lens - персональный портативный сканер документов и изображений с OCR-функцией для iOS-устройств. Благодаря интуитивному интерфейсу пользоваться приложением очень просто, что делает его хорошим выбором для неопытных пользователей.

После запуска Office Lens автоматически определяет структуру сканируемого документа, осуществляет кадрирование и выставляет экспозицию, а пользователь в свою очередь может указать дополнительные опции сканирования, как например тип документа (текстовый документ, фотография или мультимедийная доска), разрешение камеры, необходимость активизации вспышки и пр. Результат работы можно сохранить в нужном формате, поддерживается экспорт в Word, PowerPoint, OneNote, а также в PDF и JPEG в облаке OneDrive.

Основные возможности Office Lens:

  • В режиме "Доска" Office Lens обрезает снимки и убирает блики и тени.
  • В режиме "Документ" Office Lens обрезает снимки с высокой точностью и улучшает их цвета.
  • Сканированные изображения можно сохранять в OneNote, OneDrive и локально на устройстве.
  • В режиме "Визитная карточка" можно извлечь контактные данные и сохранить их в адресной книге и OneNote. Эта функция лучше всего работает с визитными карточками на английском, немецком, испанском и китайском (упрощенное письмо) языках.
  • Изображения можно преобразовывать в файлы Word (DOCX), PowerPoint (PPTX) и в формат PDF. Они будут автоматически сохраняться в OneDrive.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Office Lens
Office Lens
Office Lens
Office Lens
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 143
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое
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Отзывы о программе Office Lens

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