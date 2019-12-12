Office Lens - персональный портативный сканер документов и изображений с OCR-функцией для Android. Благодаря интуитивному интерфейсу пользоваться приложением очень просто, что делает его хорошим выбором для неопытных пользователей.

После запуска Office Lens автоматически определяет структуру сканируемого документа, осуществляет кадрирование и выставляет экспозицию, а пользователь в свою очередь может указать дополнительные опции сканирования, как например тип документа (текстовый документ, фотография или мультимедийная доска), разрешение камеры, необходимость активизации вспышки и пр. Результат работы можно сохранить в нужном формате, поддерживается экспорт в Word, PowerPoint, OneNote, а также в PDF и JPEG в облаке OneNote, OneDrive.