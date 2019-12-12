Office Lens для Android

Office Lens 16.0.12228.20278 для Android

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Описание Office Lens 16.0.12228.20278 для AndroidОписание   Скачать Office Lens 16.0.12228.20278 для AndroidСКАЧАТЬ (43,84 Мб) Скриншоты Office Lens 16.0.12228.20278 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Office Lens 16.0.12228.20278 для AndroidСтатистика   Отзывы о Office Lens 16.0.12228.20278 для AndroidОтзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Office Lens - персональный портативный сканер документов и изображений с OCR-функцией для Android. Благодаря интуитивному интерфейсу пользоваться приложением очень просто, что делает его хорошим выбором для неопытных пользователей.

После запуска Office Lens автоматически определяет структуру сканируемого документа, осуществляет кадрирование и выставляет экспозицию, а пользователь в свою очередь может указать дополнительные опции сканирования, как например тип документа (текстовый документ, фотография или мультимедийная доска), разрешение камеры, необходимость активизации вспышки и пр. Результат работы можно сохранить в нужном формате, поддерживается экспорт в Word, PowerPoint, OneNote, а также в PDF и JPEG в облаке OneNote, OneDrive.

Что нового в Office Lens 16.0.12228.20278 для Android?

  • Исправлены ошибки и улучшена производительность
Office Lens
Office Lens
Office Lens
Office Lens
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 529
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Office Lens

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