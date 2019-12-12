Office Lens

WordPress 10.9.3 для Android
Удобное мобильное приложение для управления веб-сайтом на WordPress, которое позволяет пользователю управлять публикациями, легко создавать и использовать контент -
Учет в магазине CloudShop 3.1.4 для Android
CloudShop - бесплатное и удобное в эксплуатации Android-приложение для автоматизации и управления торговлей. Имеется доступ к перечню товаров, списку магазинов,
FineScanner 1.14.1.1505 для Android
FineScanner – приложение превращает Android-устройство в портативный сканер документов. Создавайте электронные копии документов, где бы вы ни находились, в офисе или
TapScanner 2.0.52 для Android
Удобное приложение для сканирования документов, квитанций и визиток с возможностью сохранения электронной копии в формате PDF. Присутствует автоматическое
ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для Android
Приложение для сканирования и перевода печатного текста с любой картинки. Присутствует возможность в режиме реального времени прямо на экране телефона переводить на
Новая Почта 5.18 для Android
Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут еще ближе и доступней. Открыв программу, вы получите такую информацию: адреса