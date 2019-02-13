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CamScanner для iOS

CamScanner 5.9.2 для iPhone

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Описание CamScanner 5.9.2 для iPhoneОписание   Скачать CamScanner 5.9.2 для iPhoneСКАЧАТЬ (129.71 Мб) Скриншоты CamScanner 5.9.2 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика CamScanner 5.9.2 для iPhoneСтатистика   Отзывы о CamScanner 5.9.2 для iPhoneОтзывы (0)  
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CamScanner - отличное мобильное приложение для iOS, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки, используя для этих целей камеру устройства. CamScanner умеет осуществлять пакетное сканирование, автоматически оптимизировать качество сканируемого документа, обрезать поля, что позволяет получить удобные для восприятия и чтения тексты и изображения в сканах с превосходными цветами и разрешениями.

Результаты сканирования можно сохранить в форматах JPEG или PDF, обмениваться посредством облачных хранилищ Evernote, SkyDrive, Google Drive, Dropbox, Box.com и т.д.

Основные возможности CamScanner:

  • Быстрое сканирование документов с помощью камеры устройства.
  • Сканирование счетов, накладных, контрактов, налогов, визиток, надписей, записок, рукописей, писем, заметок, презентаций, книг, статей, удостоверений, сертификатов и пр.
  • Пакетный режим сканирования.
  • Оптимизирование качества сканирования.
  • Интеллектуальная обрезка и автоматическое улучшение сканов.
  • Легкий поиск документов.
  • Интеллектуальное управление документами на мобильных устройствах.
  • Установка паролей для секретных документов во избежание утечки информации.
  • Синхронизация документов.
  • Поддержка облачных сервисов хранения Google Drive, Dropbox, Box.com (в бесплатной версии Evernote, SkyDrive доступны в течение 7 дней).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты CamScanner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 207
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое
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Отзывы о программе CamScanner

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