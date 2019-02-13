CamScanner - отличное мобильное приложение для iOS, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки, используя для этих целей камеру устройства. CamScanner умеет осуществлять пакетное сканирование, автоматически оптимизировать качество сканируемого документа, обрезать поля, что позволяет получить удобные для восприятия и чтения тексты и изображения в сканах с превосходными цветами и разрешениями.
Результаты сканирования можно сохранить в форматах JPEG или PDF, обмениваться посредством облачных хранилищ Evernote, SkyDrive, Google Drive, Dropbox, Box.com и т.д.
Основные возможности CamScanner:
Быстрое сканирование документов с помощью камеры устройства.
Сканирование счетов, накладных, контрактов, налогов, визиток, надписей, записок, рукописей, писем, заметок, презентаций, книг, статей, удостоверений, сертификатов и пр.
Пакетный режим сканирования.
Оптимизирование качества сканирования.
Интеллектуальная обрезка и автоматическое улучшение сканов.
Легкий поиск документов.
Интеллектуальное управление документами на мобильных устройствах.
Установка паролей для секретных документов во избежание утечки информации.
Синхронизация документов.
Поддержка облачных сервисов хранения Google Drive, Dropbox, Box.com (в бесплатной версии Evernote, SkyDrive доступны в течение 7 дней).
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app