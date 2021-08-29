CamScanner для Android

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Оценка: 4.50/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная
Версия:5.51.5.20210809 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:PDF - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 924 | Статистика
Размер:86,57 Мб
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CamScanner - одно из самых популярных мобильных приложений для Android, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки, используя для этих целей камеру устройства. CamScanner умеет осуществлять пакетное сканирование, автоматически оптимизировать качество сканируемого документа, обрезать поля, что позволяет получить удобные для восприятия и чтения тексты и изображения в сканах с превосходными цветами и разрешениями.

Результаты сканирования можно сохранить в форматах JPEG или PDF, обмениваться посредством облачных хранилищ Evernote, SkyDrive, Google Drive, Dropbox, Box.com и т.д.

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