CamScanner для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Версия:
|5.51.5.20210809 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|IntSig Information Co.,Ltd
|Категории:
|PDF - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 924 | Статистика
|Размер:
|86,57 Мб
|СКАЧАТЬ
CamScanner - одно из самых популярных мобильных приложений для Android, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки, используя для этих целей камеру устройства. CamScanner умеет осуществлять пакетное сканирование, автоматически оптимизировать качество сканируемого документа, обрезать поля, что позволяет получить удобные для восприятия и чтения тексты и изображения в сканах с превосходными цветами и разрешениями.
Результаты сканирования можно сохранить в форматах JPEG или PDF, обмениваться посредством облачных хранилищ Evernote, SkyDrive, Google Drive, Dropbox, Box.com и т.д.
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Admin
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