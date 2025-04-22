Маршал для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.92 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
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Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 072 | Статистика
Размер:10.92 Мб
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Маршал - пошаговая военно-стратегическая игра. Вы являетесь руководителем одной из стран (выбирается рандомно), в борьбе против других государств от 20 до 80 государств. В начале игры каждое государство получает одинаковую территорию (500 кв. км) и равные ресурсы. Ваша цель - захватить весь мир и уничтожить все остальные государства.

В ходе игры необходимо решать вопросы экономики, науки и военной политики. Придется нанимать ученых, солдат и маршалов. Вы можете сделать ставку на науку или на грубую военную силу. В любом случае, спокойно отсидеться не получится. Пассивная игра ведет к неминуемому поражению!

Игра обладает сильным компьютерным интеллектом. Начав играть вы не раз в этом убедитесь. Компьютер не скован определенной схемой поведения и способен адекватно управлять своим государством с учетом как своих целей, так и действий других игроков и компьютеров. При управлении своей страной компьютер не жульничает и не подсматривает за игроком-человеком. Он просто хорошо играет.

Против настоящих живых противников вы можете играть по локальной сети и через Интернет (адрес сервера 193.124.57.82).

В игре применяется режим одновременной обработки хода (после того, как все игроки походили). Это делает игру равноценной для всех игроков.

В Маршала можно сыграть быстро. Для этого потребуются не дни, а от 1-2 часов для игры с несколькими игроками до получаса при игре в блиц в одиночку.

Будет полезно знать, что:

  • Можно играть без ограничения с серого адреса. Лишь бы с него была принципиальная возможность установить tcp/ip соединение с сервером.
  • Существует корректная и быстрая обработка выявленного факта утраты связи с кем-либо из игроков.
  • Мизерный игровой сетевой трафик.
  • Удобный механизм начала игры и согласования начальных условий.
  • Прозрачная, простая, интуитивно понятная и справедливая модель боя. Наглядная графическая интерпретации боя. Сразу понятно, отчего битва слита/затащена.
  • Встроенный симулятор боя.
  • Перехаживания невозможны, если играть на удаленном официальном сервере. Все действия обрабатываются сервером сразу и необратимы. Выход из игры и загрузка сейва не поможет.
  • После загрузки сейва события в игре всегда будут одни и те же. Механизм ДСЧ реализован в игре и его начинка для каждой игры хранится в сейве.
  • Режим ТИМЧАТ, обеспечивающий удобную тайную коммуникацию участникам команды в локальном чате игры и плюс к этому снабжает союзников информацией о том, за какие страны члены команды играют, кто их соседи и каковы их параметры. На карте тоже видно страны союзников и их соседей как свое собственное окружение.
  • Защита от случайного убийства вражеской страны. По умолчанию при отдаче приказа маршалу на нападение ему ставится армия, достаточная для сведения вражеского государства на площадь в 1 км.
  • Удобный механизм зачистки (кнопка "Зачистка") карликов-соседей в концовке игры. Можно перейти в режим выставления по умолчанию армии не для сведения, а достаточной для уничтожения. И продвинутый режим, когда одним нажатием кнопки автоматически выбирается и самый маленький сосед-жертва, и подходящий маршал, и рассчитывается минимально достаточное количество солдат для уничтожения и отдается приказ напасть.
  • Мощный картографический движок, линии границ сглажены, карты с числом соседей строго 4…7 и 6 типов карт (на 20, 30, 39, 45, 60 и 80 стран).
  • Возможность временной перекраски карты альтернативным случайным (но контрастным) набором цветов с возвратом к штатному. Также при наведении курсора мыши на карту показывается страна, владеющая/владевшая данным местом карты;
  • Большое число аналитических графиков (26).
  • Публичность опыта, графики игры скрыть нельзя, они доступны мировой общественности.
  • Есть не только чат внутри каждой игры, но и глобальный чат сервера - в нем могут общаться все игроки, кто в данный момент находится на сервере.
  • Есть возможность отправлять приватные сообщения конкретным игрокам (как тем, кто в одной игре, так и любому на сервере).
  • Владелец игры может выкинуть хулигана-зрителя из игры, причем хулигана в эту игру автоматически больше не пустят.
  • Есть возможность задания автоматической долевой расстановки ученых по наукам в соответствии с заранее заданными долями, также можно задать кол-во ученых на конкретную науку в зависимости от положения курсора мыши при клике внутри бара этой науки относительно высоты этого бара.
  • Выделение цветом стран-убийц в списке стран-соседей (с указанием количества убийств).
  • Долговременное и кратковременное слежение за интересующими нас подозрительными странами путем автоматического выделения их названий в списке боев.
  • Миниграфики экономического развития страны за последние 15 лет с учетом данных соседей.
Что нового в Маршал 1.92?
  • Полностью автоматизированный выбор начальных условий, скрипты развития до 35 года, горы и моря на карте, настраиваемые предустановленные типы маршалов!
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Отзывы о программе Маршал

Разработчик про Маршал 1.0 [16-07-2019]

Друзья! В логах сервера видно много коннектов к серверу игры, но в дальнейшем соединение сбрасывается. Это сбрасывает ваша ОС или брандмауэр. Для того, чтобы Вы смогли нормально поиграть, пожалуйста, в вашей операционной системе во встроенном или стороннем брандмауэре настройте полномочия для игры. Разрешите ей как минимум полную активность по tcp/ip через порт 3017. Или, если есть трудности с настройкой, максимальную сетевую активность.
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