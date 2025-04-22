Маршал - пошаговая военно-стратегическая игра. Вы являетесь руководителем одной из стран (выбирается рандомно), в борьбе против других государств от 20 до 80 государств. В начале игры каждое государство получает одинаковую территорию (500 кв. км) и равные ресурсы. Ваша цель - захватить весь мир и уничтожить все остальные государства.

В ходе игры необходимо решать вопросы экономики, науки и военной политики. Придется нанимать ученых, солдат и маршалов. Вы можете сделать ставку на науку или на грубую военную силу. В любом случае, спокойно отсидеться не получится. Пассивная игра ведет к неминуемому поражению!

Игра обладает сильным компьютерным интеллектом. Начав играть вы не раз в этом убедитесь. Компьютер не скован определенной схемой поведения и способен адекватно управлять своим государством с учетом как своих целей, так и действий других игроков и компьютеров. При управлении своей страной компьютер не жульничает и не подсматривает за игроком-человеком. Он просто хорошо играет.

Против настоящих живых противников вы можете играть по локальной сети и через Интернет (адрес сервера 193.124.57.82).

В игре применяется режим одновременной обработки хода (после того, как все игроки походили). Это делает игру равноценной для всех игроков.

В Маршала можно сыграть быстро. Для этого потребуются не дни, а от 1-2 часов для игры с несколькими игроками до получаса при игре в блиц в одиночку.

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