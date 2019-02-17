Kataloger - бесплатный универсальный каталогизатор, благодаря которому пользователь может систематизировать абсолютно любую информацию, будь то контактные данные друзей и знакомых (Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail и пр.), список дисков, книг, монет, велосипедов, одежды и многое другое. В программе присутствует возможность прикреплять к любой записи в таблице комментарий, а также файлы и папки. Приложение не требует установки.
Основные возможности Kataloger:
Табличное отображение данных.
Не требуется специальной установки: достаточно просто скопировать exe файл. Все настройки хранятся в файле settings.ini в папке программы).
Простой минималистичный понятный интерфейс.
Импорт и экспорт таблиц в Excel и Html.
Умная сортировка.
Возможность настраивания шрифтов (тип, размер, стиль, цвет).
Возможность настраивания цвета.
Многоязычность.
Поддержка UTF8.
Что нового в Kataloger 2019.23?
Исправлено: не блокировались некоторые кнопки функций при виде "все долги"
Кнопки на панелях инструментов переносятся влево/вправо вместе с деревом папок
Организация интерфейса: функция "перейти на должника" и "список всех долгов" теперь находятся в категории меню "долги"
Исправлена ошибка при импорте excel файлов
Исправлено: не работали горячие клавиши при создании новой записи
Collector Notepad - небольшая, бесплатная и простая программа для упорядочивания и каталогизации различных коллекций
Отзывы о программе Kataloger
Alemox про Kataloger 2018.44 [01-08-2018]
Бред. Если у пользователя бардак на компьютере, то никакая программа не поможет. | 1 | Ответить
Григорий Васильевич в ответ Alemox про Kataloger 2018.74 [14-11-2018]
Kataloger и не предназначен для наведения порядка на компьютере. У него совсем другое предназначение. Я с вами согласен что использовать kataloger для такой цели это бред. Такой же бред как например использовать фотошоп для просмотра картинок. Предназначение Katalogera и примеры его использования вы можете найти на сайте программы. | | Ответить
ЛЮДМИЛА про Kataloger 2017.13 [02-12-2017]
Моё почтение! Неплохо, но нужен руссификатор, примеры хороши, но не такое обилие. Это первое впечатление. Нужен для архива, думаю, со словарем (изучала немецкий) справлюсь | | Ответить
Григорий Горкун в ответ ЛЮДМИЛА про Kataloger 2017.13 [03-12-2017]
Программу можно перевести на любой язык. Для этого нужно перетащить lng файл в окно программы, либо зайти в настройки(F12) и там нажать на кнопку «выбрать язык» | 1 | Ответить
Ирина про Kataloger 2017.01.01 [01-07-2017]
Толковая программа. Просто,удобно,понятно. Какой каталог нужен, тот и создавай. Отдельная благодарность за возможность настройки цвета и шрифта.
Долго искала нечто подобное, и вот нашла. Спасибо разработчику и сайту | | Ответить
Виктор про Kataloger 2016.10.10 [15-05-2017]
Доброе время суток! Очень рад, что нашел вашу программу. У меня был небольшой кризис: мой старый комп накрылся, ну и навернулась почти вся информация, которую я собирал несколько лет. Дело в том, что там у меня стояла Windows XP и я пользовался программами такими как TablePro, MS Works и им подобным. Сейчас купил ноут с Windows 10 и все: что называется приплыли. Ни одна из этих программ под "десятку" не заточена.
Стал лопатить интернет и вот наткнулся на вашу программу. Программа именно такая как мне нужна - табличная база данных. Для более объемных данных я использую Evernote, а вот такая как ваша, чтобы всегда под рукой, чтобы с лету вбить данные и поскакать дальше... В общем, очень вам благодарен за ваш труд.
Теперь, если можно, несколько вопросов. Я веду каталоги самые разнообразные. Например, встретил в ютубе интересный фильм, а смотреть некогда, записываю и оставляю на потом. Но у вас попробовал, ссылку на фильм записал, но выйти по ней не смог - она записалась как простой текст. Может я не до конца понял?
Или например, веду некоторую статистику где иногда бывает необходимость подсчитать сумму столбца или произведение или разницу между двумя столбцами. Я, конечно, не до конца разобрался с вашей программой, но просто пишу свои первые впечатления. Программа хорошая, для меня как палочка выручалочка. Спасибо. | 4 | Ответить
Разработчик Kataloger в ответ Виктор про Kataloger 2017.01.01 [17-05-2017]
"Ссылку на фильм записал, но выйти по ней не смог - она записалась как простой текст." - всё правильно. С ссылками kataloger не работает.
"иногда бывает необходимость подсчитать сумму столбца или произведение или разницу между двумя столбцами" - межячеечные математические функции как Excel недоступны в Kataloger, только сортировка по колонке. | | Ответить