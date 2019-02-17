Kataloger - бесплатный универсальный каталогизатор, благодаря которому пользователь может систематизировать абсолютно любую информацию, будь то контактные данные друзей и знакомых (Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail и пр.), список дисков, книг, монет, велосипедов, одежды и многое другое. В программе присутствует возможность прикреплять к любой записи в таблице комментарий, а также файлы и папки. Приложение не требует установки.

Отзывы о программе Kataloger Alemox Бред. Если у пользователя бардак на компьютере, то никакая программа не поможет.

| 1 | Ответить Григорий Васильевич Alemox Kataloger и не предназначен для наведения порядка на компьютере. У него совсем другое предназначение. Я с вами согласен что использовать kataloger для такой цели это бред. Такой же бред как например использовать фотошоп для просмотра картинок. Предназначение Katalogera и примеры его использования вы можете найти на сайте программы.

| | Ответить ЛЮДМИЛА Моё почтение! Неплохо, но нужен руссификатор, примеры хороши, но не такое обилие. Это первое впечатление. Нужен для архива, думаю, со словарем (изучала немецкий) справлюсь

| | Ответить Григорий Горкун ЛЮДМИЛА Программу можно перевести на любой язык. Для этого нужно перетащить lng файл в окно программы, либо зайти в настройки(F12) и там нажать на кнопку «выбрать язык»

| 1 | Ответить Ирина Толковая программа. Просто,удобно,понятно. Какой каталог нужен, тот и создавай. Отдельная благодарность за возможность настройки цвета и шрифта.

Долго искала нечто подобное, и вот нашла. Спасибо разработчику и сайту

| | Ответить Виктор Доброе время суток! Очень рад, что нашел вашу программу. У меня был небольшой кризис: мой старый комп накрылся, ну и навернулась почти вся информация, которую я собирал несколько лет. Дело в том, что там у меня стояла Windows XP и я пользовался программами такими как TablePro, MS Works и им подобным. Сейчас купил ноут с Windows 10 и все: что называется приплыли. Ни одна из этих программ под "десятку" не заточена.

Стал лопатить интернет и вот наткнулся на вашу программу. Программа именно такая как мне нужна - табличная база данных. Для более объемных данных я использую Evernote, а вот такая как ваша, чтобы всегда под рукой, чтобы с лету вбить данные и поскакать дальше... В общем, очень вам благодарен за ваш труд.

Теперь, если можно, несколько вопросов. Я веду каталоги самые разнообразные. Например, встретил в ютубе интересный фильм, а смотреть некогда, записываю и оставляю на потом. Но у вас попробовал, ссылку на фильм записал, но выйти по ней не смог - она записалась как простой текст. Может я не до конца понял?

Или например, веду некоторую статистику где иногда бывает необходимость подсчитать сумму столбца или произведение или разницу между двумя столбцами. Я, конечно, не до конца разобрался с вашей программой, но просто пишу свои первые впечатления. Программа хорошая, для меня как палочка выручалочка. Спасибо.

| 4 | Ответить Разработчик Kataloger Виктор "Ссылку на фильм записал, но выйти по ней не смог - она записалась как простой текст." - всё правильно. С ссылками kataloger не работает.



"иногда бывает необходимость подсчитать сумму столбца или произведение или разницу между двумя столбцами" - межячеечные математические функции как Excel недоступны в Kataloger, только сортировка по колонке.

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