Kataloger для Windows

Kataloger 2019.23

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Описание Kataloger 2019.23Описание   Скачать Kataloger 2019.23СКАЧАТЬ (1,24 Мб) Скриншоты Kataloger 2019.23Скриншоты (1)   Статистика Kataloger 2019.23Статистика   Отзывы о Kataloger 2019.23Отзывы (7)  
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4.23 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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Kataloger - бесплатный универсальный каталогизатор, благодаря которому пользователь может систематизировать абсолютно любую информацию, будь то контактные данные друзей и знакомых (Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail и пр.), список дисков, книг, монет, велосипедов, одежды и многое другое. В программе присутствует возможность прикреплять к любой записи в таблице комментарий, а также файлы и папки. Приложение не требует установки.

Основные возможности Kataloger:

  • Табличное отображение данных.
  • Не требуется специальной установки: достаточно просто скопировать exe файл. Все настройки хранятся в файле settings.ini в папке программы).
  • Простой минималистичный понятный интерфейс.
  • Импорт и экспорт таблиц в Excel и Html.
  • Умная сортировка.
  • Возможность настраивания шрифтов (тип, размер, стиль, цвет).
  • Возможность настраивания цвета.
  • Многоязычность.
  • Поддержка UTF8.
Что нового в Kataloger 2019.23?
  • Исправлено: не блокировались некоторые кнопки функций при виде "все долги"
  • Кнопки на панелях инструментов переносятся влево/вправо вместе с деревом папок
  • Организация интерфейса: функция "перейти на должника" и "список всех долгов" теперь находятся в категории меню "долги"
  • Исправлена ошибка при импорте excel файлов
  • Исправлено: не работали горячие клавиши при создании новой записи
Скриншоты Kataloger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 166
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование - Складской учет
ТОП-сегодня раздела "Коллекционирование"
 

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Отзывы о программе Kataloger

Alemox про Kataloger 2018.44 [01-08-2018]

Бред. Если у пользователя бардак на компьютере, то никакая программа не поможет.
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Григорий Васильевич в ответ Alemox про Kataloger 2018.74 [14-11-2018]

Kataloger и не предназначен для наведения порядка на компьютере. У него совсем другое предназначение. Я с вами согласен что использовать kataloger для такой цели это бред. Такой же бред как например использовать фотошоп для просмотра картинок. Предназначение Katalogera и примеры его использования вы можете найти на сайте программы.
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ЛЮДМИЛА про Kataloger 2017.13 [02-12-2017]

Моё почтение! Неплохо, но нужен руссификатор, примеры хороши, но не такое обилие. Это первое впечатление. Нужен для архива, думаю, со словарем (изучала немецкий) справлюсь
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Григорий Горкун в ответ ЛЮДМИЛА про Kataloger 2017.13 [03-12-2017]

Программу можно перевести на любой язык. Для этого нужно перетащить lng файл в окно программы, либо зайти в настройки(F12) и там нажать на кнопку «выбрать язык»
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Ирина про Kataloger 2017.01.01 [01-07-2017]

Толковая программа. Просто,удобно,понятно. Какой каталог нужен, тот и создавай. Отдельная благодарность за возможность настройки цвета и шрифта.
Долго искала нечто подобное, и вот нашла. Спасибо разработчику и сайту
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Виктор про Kataloger 2016.10.10 [15-05-2017]

Доброе время суток! Очень рад, что нашел вашу программу. У меня был небольшой кризис: мой старый комп накрылся, ну и навернулась почти вся информация, которую я собирал несколько лет. Дело в том, что там у меня стояла Windows XP и я пользовался программами такими как TablePro, MS Works и им подобным. Сейчас купил ноут с Windows 10 и все: что называется приплыли. Ни одна из этих программ под "десятку" не заточена.
Стал лопатить интернет и вот наткнулся на вашу программу. Программа именно такая как мне нужна - табличная база данных. Для более объемных данных я использую Evernote, а вот такая как ваша, чтобы всегда под рукой, чтобы с лету вбить данные и поскакать дальше... В общем, очень вам благодарен за ваш труд.
Теперь, если можно, несколько вопросов. Я веду каталоги самые разнообразные. Например, встретил в ютубе интересный фильм, а смотреть некогда, записываю и оставляю на потом. Но у вас попробовал, ссылку на фильм записал, но выйти по ней не смог - она записалась как простой текст. Может я не до конца понял?
Или например, веду некоторую статистику где иногда бывает необходимость подсчитать сумму столбца или произведение или разницу между двумя столбцами. Я, конечно, не до конца разобрался с вашей программой, но просто пишу свои первые впечатления. Программа хорошая, для меня как палочка выручалочка. Спасибо.
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Разработчик Kataloger в ответ Виктор про Kataloger 2017.01.01 [17-05-2017]

"Ссылку на фильм записал, но выйти по ней не смог - она записалась как простой текст." - всё правильно. С ссылками kataloger не работает.

"иногда бывает необходимость подсчитать сумму столбца или произведение или разницу между двумя столбцами" - межячеечные математические функции как Excel недоступны в Kataloger, только сортировка по колонке.
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