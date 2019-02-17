Reddit для iOS

Reddit 4.27.1 для iPhone, iPad

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Описание Reddit 4.27.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Reddit 4.27.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (106.43 Мб) Скриншоты Reddit 4.27.1 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Reddit 4.27.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Reddit 4.27.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Reddit - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, которое представляет собой официальный клиент социального новостного сервиса Reddit, благодаря которому у пользователя в любое время будет доступ к милым сердцу фотографиям мимимишных котиков, огромному количеству мемов, последним новостям и комментариям других пользователей со всего мира.

Своему владельцу Reddit может предложить:

  • модные заголовки Twitter;
  • обучающие возможности Quora;
  • огромное количество фотографий, мемов и смешных gif-ок из Memebase и Imgur;
  • лучшие шутки из Tumblr ;
  • смешные фотографии и видео с 9GAG и theCHIVE;
  • эпичные истории пользователей из FML и Fail Blog;
  • "Яростные комиксы" из fourchan и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Reddit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 112
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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