Windscribe VPN - легкий и ультра безопасный VPN-клиент, благодаря которому вы можете быть уверены, что ваша персональная информация не будет скомпрометирована незащищенными подключениями к Интернету или публичным Wi-Fi.

Приложение обеспечивает пользователю возможность серфить в Интернете на своем iPhone или IPad с точек доступа Wi-Fi без слежения и мониторинга, обходить блокировки Youtube, Facebook и любых других сервисов из любой точки мира, а также скрывает вашу Интернет активность от сетевых администраторов, интернет провайдеров и др.

Ключевые особенности: