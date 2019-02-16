VK App для iOS

VK App 5.9 для iPhone

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Описание VK App 5.9 для iPhoneОписание   Скачать VK App 5.9 для iPhoneСКАЧАТЬ (145.4 Мб) Скриншоты VK App 5.9 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика VK App 5.9 для iPhoneСтатистика   Отзывы о VK App 5.9 для iPhoneОтзывы (3)  
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3.78 из 5, всего оценок - 103
  • Рейтинг программы - 3.78 из 5
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VK App - официальное приложение популярнейшей социальной сети ВКонтакте для iOS-устройств. Программа полностью адаптирует использование всех сервисов на Вашем iPhone, так что теперь где бы вы ни находились можно обмениваться сообщениями и фотографиями, смотреть видеоролики и слушать любимую музыку, узнавать последние новости и события в жизни друзей, заводить новые знакомства, играть в игры и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты VK App:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 160 609
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе VK App

Ислам про VK App 4.12.1 для iPhone [23-09-2018]

Отлично
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Diana про VK App 2.5 для iPhone [28-02-2016]

Krasotka
2 | 6 | Ответить

ЯНА про VK App 2.3 для iPhone [20-09-2015]

Офигенно
5 | 7 | Ответить

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