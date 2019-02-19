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Splice для iOS

Splice 3.6.3 для iPhone, iPad

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Описание Splice 3.6.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Splice 3.6.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (107.74 Мб) Скриншоты Splice 3.6.3 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Splice 3.6.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Splice 3.6.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Splice – удобный и мощный редактор, который делает возможным создание видеоклипов профессионального уровня на iPhone, iPad и iPod touch. Приложение позволяет кадрировать видео, добавлять эффект замедленной съемки, редактировать переходы между кадрами с помощью жестов и многое другое. Поддерживает фото и видео, снятые камерой iPhone и GoPro.

Основные возможности:

  • Автоматическая синхронизация видео с ритмом саундтрека.
  • Фильтры, выбор цвета фона, ориентации видео и других параметров.
  • Слайды с надписями, наложение текста поверх видео и добавление собственных концовок.
  • Изменение темпа воспроизведения – от замедленной съемки до суперскоростей.
  • Кадрирование фото и видео, удаление ненужных фрагментов.
  • Множество эффектов перехода между кадрами, возможность настраивать их продолжительность.
  • Эффекты, создающие иллюзию, что камера поворачивается или приближается к объекту.
  • Обширная библиотека бесплатных саундтреков и звуковых эффектов, а также возможность добавлять музыку из медиатеки iTunes (права регулируются условиями и положениями iTunes).
  • Запись закадрового голоса и звуковых эффектов с помощью встроенного диктофона.
  • Точная обрезка и микширование аудиодорожек.
  • Отправка напрямую в YouTube, Instagram, Facebook, Vimeo, а также через приложения «Почта», «Сообщения» и другие сервисы.
  • Публикация видео в Full HD и возможность делиться приватными ссылками на него.
  • Сохранение видео в альбоме «Фотопленка» в HD-качестве с разрешением до 1080p.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Splice:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 657
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа Splice отмечена редакцией SoftPortal.com
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