Todoist 11.13.1 для iPhone, iPad
Становитесь более организованными, сконцентрированными и продуктивными с помощью одного из самых популярных iOS-приложений, с помощью которого можно получить доступ
Evernote 8.17.3 для iPhone, iPad
Evernote - одно из самых лучших приложений для создания, хранения и структурирования важной информации, которую необходимо запомнить
Fliq Notes 2.2.1 для iPhone, iPad, iPod
Fliq Notes - хорошая бесплатная записная книжка для iPhone. Заметки можно сортировать по дате создания, названию заметки, категории. Любую из заметок можно послать
Countdown to Christmas! 5.6.1 для iPhone, iPad, iPod
Countdown to Christmas! - программа рассчитыват и отображает на экране iPhone количество дней, часов, минут оставшихся до наступления Рождества. Помимо этого, может
Fliq Tasks 2.2.0 для iPhone, iPad, iPod
Fliq Tasks - хороший бесплатный планировщик для iPhone. Задачи можно сортировать и выводить по приоритету, категории, дате создания, алфавиту и т.п. Любую из
Any.do 4.29.4 для iPhone
Any.do - отличный органайзер всех Ваших дел, заданий и событий