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5 Будильник Доброе утро - бесплатный умный будильник для iOS, который разбудит вас в оптимальное для пробуждения время, следит за качеством вашего сна и оповещает вас в случае недосыпа. Программа с помощью встроенного в iPhone/iPad акселерометра анализирует ваши движения во сне и на основе этого определяет его текущую фазу (легкую или глубокую фазу сна). В интервале получаса до установленного времени будильник разбудит вас в легкой фазе, поскольку просыпаясь именно в этой фазе сна, человек чувствует себя с утра отдохнувшим и полным энергии. Основные возможности программы: Мониторинг фаз вашего сна.

Сигнал будильника в оптимальное время.

Ежедневное отображение статистики и наглядного графика вашего сна.

Наличие советов по улучшению качества сна.

Группирование данных и статистики сна по неделям.

Отправление напоминаний со статистикой.

Информация о прогнозе погоды.

Пробуждение под вашу любимую музыку или приятную мелодию из музыкальной коллекции приложения.

Можно засыпать под мелодии, подобранные в самом приложении, или под собственный плейлист с любимыми песнями.

Поддержка медиатеки iCloud.

Синхронизация с Apple Health.

Поддержка 3D Touch для iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app