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Будильник Доброе утро для iOS

Будильник Доброе утро 2.9 для iPhone, iPad

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Описание Будильник Доброе утро 2.9 для iPhone, iPadОписание   Скачать Будильник Доброе утро 2.9 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (162.61 Мб) Скриншоты Будильник Доброе утро 2.9 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Будильник Доброе утро 2.9 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Будильник Доброе утро 2.9 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Будильник Доброе утро - бесплатный умный будильник для iOS, который разбудит вас в оптимальное для пробуждения время, следит за качеством вашего сна и оповещает вас в случае недосыпа.

Программа с помощью встроенного в iPhone/iPad акселерометра анализирует ваши движения во сне и на основе этого определяет его текущую фазу (легкую или глубокую фазу сна). В интервале получаса до установленного времени будильник разбудит вас в легкой фазе, поскольку просыпаясь именно в этой фазе сна, человек чувствует себя с утра отдохнувшим и полным энергии.

Основные возможности программы:

  • Мониторинг фаз вашего сна.
  • Сигнал будильника в оптимальное время.
  • Ежедневное отображение статистики и наглядного графика вашего сна.
  • Наличие советов по улучшению качества сна.
  • Группирование данных и статистики сна по неделям.
  • Отправление напоминаний со статистикой.
  • Информация о прогнозе погоды.
  • Пробуждение под вашу любимую музыку или приятную мелодию из музыкальной коллекции приложения.
  • Можно засыпать под мелодии, подобранные в самом приложении, или под собственный плейлист с любимыми песнями.
  • Поддержка медиатеки iCloud.
  • Синхронизация с Apple Health.
  • Поддержка 3D Touch для iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Будильник Доброе утро:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 102
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Будильник Доброе утро

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