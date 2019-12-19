Picniic - семейный органайзер, который поможет вам распределять обязанности и планировать события. Работает как система управления, в которой все члены семьи могут обмениваться данными и объединять все свои семейные мероприятия.

Включает в себя календарь, перечень дел, возможность составления списков покупок и планировщик совместных действий. Кроме этого есть возможность отслеживать местоположение детей.

Имеет простой и понятный интерфейс, который будет понятным и детям, и родителям, а вся важная информация собрана на единой панели управления.

Особенности приложения: