Picniic для iOS

Picniic 1.89 для iOS

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Описание Picniic 1.89 для iOSОписание   Скачать Picniic 1.89 для iOSСКАЧАТЬ (129.8 Мб) Скриншоты Picniic 1.89 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Picniic 1.89 для iOSСтатистика   Отзывы о Picniic 1.89 для iOSОтзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Picniic - семейный органайзер, который поможет вам распределять обязанности и планировать события. Работает как система управления, в которой все члены семьи могут обмениваться данными и объединять все свои семейные мероприятия.

Включает в себя календарь, перечень дел, возможность составления списков покупок и планировщик совместных действий. Кроме этого есть возможность отслеживать местоположение детей.

Имеет простой и понятный интерфейс, который будет понятным и детям, и родителям, а вся важная информация собрана на единой панели управления.

Особенности приложения:

  • Совместный календарь:
    • Просмотр расписания дел всей семьи
    • Создание событий и напоминаний для любого члена семьи
    • Импорт текущих календарей событий
  • Списки покупок:
    • Создание списка покупок и списка необходимых продуктов любым членом семьи
    • Доступ и обновление общего списка покупок
  • Управления недельным меню
    • Планируйте свои приемы пищи в течение недели
    • Сохраняйте любимые рецепты
  • Безопасное хранение персональных данных, таких как страховка, медицинские данные и т.п., вся информация шифруется
  • Локатор семьи:
    • Отслеживает местоположение детей
    • Всегда подскажет, где находятся все члены семьи
  • Создание опросов друзей и членов семьи, в том числе тех, кто не подключен в Picniic
  • Обновления формируются в виде новостной ленты
  • Поддерживает интеграцию со многими популярными услугами, например, TeamSnap и различные календари

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Picniic
Picniic
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 137
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Picniic

Екатерина про Picniic 1.58 для iOS [24-02-2018]

В целом сама идея приложения - то, что надо, но оно недоработанное: календарь выкидывает, не даёт создать событие, а дела не получается поставить на ежемесячный повтор. В общем, на троечку.
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