Picniic - семейный органайзер, который поможет вам распределять обязанности и планировать события. Работает как система управления, в которой все члены семьи могут обмениваться данными и объединять все свои семейные мероприятия.
Включает в себя календарь, перечень дел, возможность составления списков покупок и планировщик совместных действий. Кроме этого есть возможность отслеживать местоположение детей.
Имеет простой и понятный интерфейс, который будет понятным и детям, и родителям, а вся важная информация собрана на единой панели управления.
Особенности приложения:
Совместный календарь:
Просмотр расписания дел всей семьи
Создание событий и напоминаний для любого члена семьи
Импорт текущих календарей событий
Списки покупок:
Создание списка покупок и списка необходимых продуктов любым членом семьи
Доступ и обновление общего списка покупок
Управления недельным меню
Планируйте свои приемы пищи в течение недели
Сохраняйте любимые рецепты
Безопасное хранение персональных данных, таких как страховка, медицинские данные и т.п., вся информация шифруется
Локатор семьи:
Отслеживает местоположение детей
Всегда подскажет, где находятся все члены семьи
Создание опросов друзей и членов семьи, в том числе тех, кто не подключен в Picniic
Обновления формируются в виде новостной ленты
Поддерживает интеграцию со многими популярными услугами, например, TeamSnap и различные календари
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
Countdown to Christmas! - программа рассчитыват и отображает на экране iPhone количество дней, часов, минут оставшихся до наступления Рождества. Помимо этого, может
Отзывы о программе Picniic
Екатерина про Picniic 1.58 для iOS [24-02-2018]
В целом сама идея приложения - то, что надо, но оно недоработанное: календарь выкидывает, не даёт создать событие, а дела не получается поставить на ежемесячный повтор. В общем, на троечку. 2 | 2 | Ответить