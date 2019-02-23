Bandsintown для iOS

Bandsintown 6.12.2 для iOS

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Описание Bandsintown 6.12.2 для iOSОписание   Скачать Bandsintown 6.12.2 для iOSСКАЧАТЬ (140.82 Мб) Скриншоты Bandsintown 6.12.2 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Bandsintown 6.12.2 для iOSСтатистика   Отзывы о Bandsintown 6.12.2 для iOSОтзывы (0)  
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Bandsintown - рекомендательный сервис для отслеживания концертов любимых групп. Позволяет просматривать списки концертов и открывать для себя мир живой музыки.

Приложение предоставляет вам личный календарь концертов и способ отслеживать любимых артистов, а также узнавать о новых гастролирующих музыкантах, исходя из ваших музыкальных настроек и местоположения.

Теперь вы ни за что не пропустите долгожданный концерт и заранее будете знать о приезде своих любимых групп и диджеев в город.

Особенности приложения:

  • Получение уведомлений о концертах любимых артистов
  • Полные концертные списки для всех городов
  • Просмотр дат гастролей артистов
  • Рекомендации новой музыки
  • Синхронизация с Last.fm и Google Play
  • Подключение через Facebook и Twitter
  • Покупка билеты с сотен сайтов по продаже билетов
  • Возможность поделиться самыми крутыми выступлениями с друзьями

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Bandsintown:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 57
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Музыка
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Отзывы о программе Bandsintown

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