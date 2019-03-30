Media Protection Studio

Anvide Seal Folder 5.30 Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок Active Password Changer 9.0.1 Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует VeraCrypt 1.23 VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию

Folder Lock 7.7.9 Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и X-Proxy 6.2.0.3 X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации Hide Folders 5.6.2 Программа Hide Folders, позволяет скрыть от посторонних глаз любые папки на Вашем компьютере. Просто перетащите скрываемую папку в окно программы и нажмите кнопку