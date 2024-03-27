WiFi Analyzer для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 797 | Статистика
Размер:12,34 Мб
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WiFi Analyzer – полный анализ вашего WiFi-соединения и решение проблем, если они возникают.

Приложение может отображать в режиме реального времени на панели уведомлений информацию по времени ожидания сети, скорости соединения и уровню сигнала. Инструменты для анализа позволяют исследовать разрешение DNS-имен, перекрывающие сети, время ожидания сети, мощность сигнала и т.п.

С помощью программы можно узнать подробную информацию о вашей сети и точке доступа, например, производитель точки доступа, точная рабочая частота, информация о настройках DHCP и т.д. При желании можно посмотреть на состояние сетей в графической форме.

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