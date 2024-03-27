WiFi Analyzer для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Zoltán Pallagi
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 797 | Статистика
|Размер:
|12,34 Мб
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WiFi Analyzer – полный анализ вашего WiFi-соединения и решение проблем, если они возникают.
Приложение может отображать в режиме реального времени на панели уведомлений информацию по времени ожидания сети, скорости соединения и уровню сигнала. Инструменты для анализа позволяют исследовать разрешение DNS-имен, перекрывающие сети, время ожидания сети, мощность сигнала и т.п.
С помощью программы можно узнать подробную информацию о вашей сети и точке доступа, например, производитель точки доступа, точная рабочая частота, информация о настройках DHCP и т.д. При желании можно посмотреть на состояние сетей в графической форме.
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