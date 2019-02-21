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PDF Expert для iOS

PDF Expert 6.6.13 для iPhone, iPad

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Описание PDF Expert 6.6.13 для iPhone, iPadОписание   Скачать PDF Expert 6.6.13 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (155.87 Мб) Скриншоты PDF Expert 6.6.13 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика PDF Expert 6.6.13 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о PDF Expert 6.6.13 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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PDF Expert - отличный инструмент для работы с PDF на iPhone и iPad, с помощью которого можно вносить правки, делать заметки, ставить печати и подписи, а также редактировать PDF текст, графику и исправлять конфиденциальную информацию.

Поддерживаются любые форматы из iWork, MS Office, PowerPoint, будь то текстовые файлы, изображения, видео или даже музыка. Присутствует возможность работать с вложениями из Email, Dropbox, OneDrive или Google Drive. Также приложение позволяет быстро и удобно заполнять формы, текстовые, числовые, скрытые поля и ячейки, формы с интерактивными элементами JavaScript и пр.

Основные возможности:

  • Редактирование PDF текста, графики и ссылок.
  • Просмотр и чтение PDF.
  • Возможность выделения текста.
  • Заполнение различных форм.
  • Создание заметок в тексте.
  • Создание примечаний от руки или с помощью Apple Pencil.
  • Просмотр документов, выделение ошибок, внесение корректуры и подчеркивание целых предложений.
  • Использование безопасной цифровой подписи как для официальных документов, так и для внутренней переписки.
  • Создание закладок для удобной навигации по документу.
  • Удобное и легкое редактирование содержания и изменение структуры документа в несколько кликов.
  • Работа в "облаке" с возможностью правки документов на лету.
  • Поддержка файлов любого размера, активных ссылок и структуры документов, а также защищенных паролем текстов.
  • Удаленная работа с файлами в Dropbox, OneDrive, Google Drive и пр.
  • Защита файлов паролем и кодировкой.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты PDF Expert:

Статус программы Платная | Цена: 749 р.
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 198
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
 Программа PDF Expert отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе PDF Expert

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