Adobe Reader - отличный инструмент для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно создавать, сканировать, просматривать, комментировать и подписывать файлы PDF.
Ключевые особенности Adobe Reader:
Просмотр файлов PDF.
Возможность открывать документы PDF из электронной почты.
Наличие встроенного поиска, прокрутка и изменение масштаба.
Режим постраничного просмотра или непрерывной прокрутки.
Наличие инструментов для комментирования PDF-файлов.
Поддержка стилуса Apple Pencil на iPad Pro.
Сканирование документов.
Инструменты для определения границ отсканированных документов, корректировки перспективы и увеличения четкости текста.
Возможность заполнения и подписания форм.
Вход в персональную бесплатную запись Adobe Document Cloud прямо из приложения.
Возможность подключения к облачным хранилищам Dropbox, iCloud Drive, Box, Microsoft OneDrive и Google Диск.
Редактирование и систематизация файлов PDF.
Создание файлов PDF.
Преобразование файлов Microsoft Office и фотографий с камеры в формат PDF.
Сохранение документов PDF в виде редактируемых файлов Microsoft Word и Excel.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app