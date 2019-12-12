ExaHotelFree для Windows

ExaHotelFree 5.10

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Описание ExaHotelFree 5.10Описание   Скачать ExaHotelFree 5.10СКАЧАТЬ (3,18 Мб) Скриншоты ExaHotelFree 5.10Скриншоты (9)   Статистика ExaHotelFree 5.10Статистика   Отзывы о ExaHotelFree 5.10Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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ExaHotelFree — бесплатная программа для автоматизации работы небольших гостиниц, отелей, гостевых домов. Локальная версия, без ограничения на количество номеров, без ограничения срока использования. Это база данных, содержащая в себе всю информацию о номерах, гостях и заказах.

Возможности

  • Бесплатная программа без ограничения срока использования
  • Максимально быстрое и удобное добавление заказов (резервирование номеров, проживание)
  • Расчет проживания и всех дополнительных услуг
  • Возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии документов гостей и т.д.)
  • Удобные быстрые фильтры таблиц, например, по датам
  • Печать таблиц (формат MS Word)
  • Программа обновляется автоматически через интернет
  • Интуитивно понятный интерфейс, справка к программе
  • При переходе на полнофункциональную версию программы ExaHotel все ваши данные сохранятся
  • И многое другое
ExaHotelFree
ExaHotelFree
ExaHotelFree
ExaHotelFree
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 404
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе ExaHotelFree

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