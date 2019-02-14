BlaBlaCar для iOS

BlaBlaCar 5.32.1 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание BlaBlaCar 5.32.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать BlaBlaCar 5.32.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (178.47 Мб) Скриншоты BlaBlaCar 5.32.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика BlaBlaCar 5.32.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о BlaBlaCar 5.32.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

BlaBlaCar - незаменимое приложение для всех путешественников, с помощью которого можно экономить на поездке и помогать при этом путешествовать другим.

Сервис представляет собой сообщество попутчиков, которые делят расходы на поездки, а также объединяет водителей, у которых есть свободные места в машине, с пассажирами, которым по пути, чтобы разделить транспортные расходы. Поиск попутчиков еще никогда не был таким простым и эффективным!

Найдите поездку (если вы пассажир):

  • Путешествуйте по невероятно низким ценам в 2-3 раза дешевле, чем на поезде, и намного удобнее, чем на автобусе.
  • Находите поездку даже в самую последнюю минуту.
  • Выбирайте водителя и связывайтесь с ним в один клик.
  • Путешествуйте вместе и экономьте деньги.

Предложите поездку (если вы водитель):

  • Поделитесь свободными местами с надёжными пассажирами, которые оплатят ваше топливо!
  • Предложите поездку - это займет всего несколько секунд.
  • Получайте сообщения и запросы от пассажиров прямо в приложении.
  • Путешествуйте вместе и делите расходы на топливо.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты BlaBlaCar:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 951
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутешествия
 Программа BlaBlaCar отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Путешествия"
 

WikiPlaces 4.00 для iPhone, iPad

WikiPlaces - приложение, которое покажет Вам самые разнообразные объекты на Земном шаре со спутника или схематически в сопровождении краткого описания выбранного

Airbnb 19.06 для iPhone

Airbnb - отличное приложение для всех путешественников, дающее возможность найти и снять жилье в любом уголке земного шара напрямую от хозяев

Hotelscan 3.6.3 для iPhone, iPad

Hotelscan - отличное приложение для поиска подходящих отелей по всему миру, которое придется весьма кстати всем, кто планирует самостоятельное путешествие

Skyscanner 5.61.1 для iPhone, iPad

Skyscanner - поисковое приложение для всех любителей путешествовать, которое поможет найти самые дешевые, удобные и выгодные авиабилеты напрямую от авиакомпаний

Booking.com 18.6 для iPhone, iPad

Booking.com - приложение от одноименного сервиса для быстрого и удобного бронирования проживания в более 635 000 отелях, апартаментах, хостелах, виллах и других

Booking Now 19 для iPhone

Booking Now - приложение от популярного сервиса бронирования гостиниц по всему миру Booking.com, ориентированное на спонтанных туристов, которые не планируют свои

скачать Adguard

Отзывы о программе BlaBlaCar

Admin

Отзывов о программе BlaBlaCar 5.32.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 