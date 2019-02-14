Оцените программу!

3.75 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 3.75 из 5

1

2

3

4

5 BlaBlaCar - незаменимое приложение для всех путешественников, с помощью которого можно экономить на поездке и помогать при этом путешествовать другим. Сервис представляет собой сообщество попутчиков, которые делят расходы на поездки, а также объединяет водителей, у которых есть свободные места в машине, с пассажирами, которым по пути, чтобы разделить транспортные расходы. Поиск попутчиков еще никогда не был таким простым и эффективным! Найдите поездку (если вы пассажир): Путешествуйте по невероятно низким ценам в 2-3 раза дешевле, чем на поезде, и намного удобнее, чем на автобусе.

Находите поездку даже в самую последнюю минуту.

Выбирайте водителя и связывайтесь с ним в один клик.

Путешествуйте вместе и экономьте деньги. Предложите поездку (если вы водитель): Поделитесь свободными местами с надёжными пассажирами, которые оплатят ваше топливо!

Предложите поездку - это займет всего несколько секунд.

Получайте сообщения и запросы от пассажиров прямо в приложении.

Путешествуйте вместе и делите расходы на топливо. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app BlaBlaCar для Android