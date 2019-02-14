WikiPlaces 4.00 для iPhone, iPad
WikiPlaces - приложение, которое покажет Вам самые разнообразные объекты на Земном шаре со спутника или схематически в сопровождении краткого описания выбранного
Airbnb 19.06 для iPhone
Airbnb - отличное приложение для всех путешественников, дающее возможность найти и снять жилье в любом уголке земного шара напрямую от хозяев
Hotelscan 3.6.3 для iPhone, iPad
Hotelscan - отличное приложение для поиска подходящих отелей по всему миру, которое придется весьма кстати всем, кто планирует самостоятельное путешествие
Skyscanner 5.61.1 для iPhone, iPad
Skyscanner - поисковое приложение для всех любителей путешествовать, которое поможет найти самые дешевые, удобные и выгодные авиабилеты напрямую от авиакомпаний
Booking.com 18.6 для iPhone, iPad
Booking.com - приложение от одноименного сервиса для быстрого и удобного бронирования проживания в более 635 000 отелях, апартаментах, хостелах, виллах и других
Booking Now 19 для iPhone
Booking Now - приложение от популярного сервиса бронирования гостиниц по всему миру Booking.com, ориентированное на спонтанных туристов, которые не планируют свои