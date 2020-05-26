BlaBlaCar 5.52.0 для Android
Оцените программу! 3.50 из 5, всего оценок - 6
Рейтинг программы - 3.50 из 5
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BlaBlaCar - Поиск попутчиков - MUST-HAVE бесплатное приложение для путешествий: начните экономить на ваших междугородних поездках.
BlaBlaCar объединяет водителей, у которых есть свободные места в машине, с пассажирами, которым по пути, чтобы разделить транспортные расходы.
Поиск попутчиков еще никогда не был таким простым и эффективным!
Найдите поездку (если вы пассажир):
Путешествуйте по невероятным ценам. В 2-3 раза дешевле, чем на поезде, и намного удобнее, чем на автобусе.
Находите поездку даже в самую последнюю минуту.
Выбирайте водителя и связывайтесь с ним в один клик.
Путешествуйте вместе и экономьте деньги.
Предложите поездку (если вы водитель):
Поделитесь свободными местами с надёжными пассажирами, которые оплатят ваше топливо.
Предложите поездку - это займет всего несколько секунд.
Получайте сообщения и запросы от пассажиров прямо в приложении.
Путешествуйте вместе и делите расходы на топливо.
BlaBlaCar позволяет легко организовать совместную поездку с надежными попутчиками и путешествовать с комфортом:
Изучайте профили пользователей перед совместными поездками.
Обменивайтесь отзывами после каждой поездки и формируйте репутацию надежного пользователя.
Общайтесь с попутчиками, используя систему внутренних сообщений.
Созванивайтесь с попутчиками в одно касание.
Доступ ко всем деталям ваших поездок в любое время.
Что нового в BlaBlaCar 5.52.0 для Android?
Улучшения в работе программы
Статус программы
Бесплатная
Операционка Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс
Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего) 0 / 39 322
Разработчик BlaBlaCar
Последнее обновление 26.05.2020 ( Сообщить о новой версии)
Категории программы - Авто Поиск
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Отзывы о программе BlaBlaCar
Artem244
про BlaBlaCar 4.2.17 для Android [23-07-2015]
Хорошая программа, не раз путешествовал с водителями, которых находил через программа. Ещё неплохая программа "Поедем вместе". Если не получается найти попутчика в "Блаблакаре", то идут туда. Вообще, вся вот эта идея с попутчиками - хорошая тема. Можно путешествовать быстрее, комфортнее и, как правило, дешевле, чем на автобусе. Плюс, водители часто не против довезти до дома!)
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