MemInfo для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.53/5 голосов - 23
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0 / 3.51 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Мониторинг - Оперативная память
Загрузок (сегодня/всего):1 / 12 240 | Статистика
Размер:1.57 Мб
СКАЧАТЬ
MemInfo скриншот № 1
MemInfo скриншот № 2
MemInfo скриншот № 3

MemInfo - программа отображает текущее использование памяти в Windows. Утилита позволяет в реальном времени узнать, какое количество виртуальной или физической памяти свободно в данный момент в операционной системе.

Кроме этого, данная утилита позволяет отобразить процент загрузки центрального процессора. При запуске программы ее значок помещается в системный трэй и вся информация отображается либо на маленькой пиктограмме, либо во всплывающей подсказке, выводимой при наведении мышки на значок MemInfo.

ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

скачать AIDA64 Extreme EditionAIDA64 Extreme Edition 7.20.6802

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.5

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать SpeedFanSpeedFan 4.52

SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и...

скачать SpeccySpeccy 1.32.803

Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об...

скачать LastActivityViewLastActivityView 1.37

LastActivityView - небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для сбора информации об...

скачать Quick CPUQuick CPU 4.5.3.0

Бесплатная, но очень мощная программа, разработанная для настройки и мониторинга...

Отзывы о программе MemInfo

Гость про MemInfo 3.41 [18-11-2017]

Будет ли нормально работать с 10-кой?
6 | 8 | Ответить

Слон в ответ Гость про MemInfo 3.41 [19-11-2017]

Так точно!
7 | 8 | Ответить

Дмитрий про MemInfo 3.0 [19-12-2011]

отлично! нашел то что искал
6 | 8 | Ответить

Михаил про MemInfo 2.2 [22-10-2010]

Незаменимая программа для слежки за расходом памяти. Особенно полезна, когда комп старый и оперативки мало. Ты всегда в курсе сколько ее у тебя свободно... мне очень нравится эта программа!
7 | 7 | Ответить

azrdog про MemInfo 2.1 [05-11-2009]

а я вот использую AlfaClock Free Edition - прога супер
6 | 7 | Ответить

алексей про MemInfo 1.80 SR3 [16-05-2007]

отличная програмка!в ней кстати есть встроенный дефрагментатор памяти.в висте работает без проблем.
6 | 7 | Ответить

Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв