MemInfo для Windows
|Оценка:
|4.53/5 голосов - 23
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0 / 3.51 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CARTHAGO SOFTWARE
|Категории:
|Мониторинг - Оперативная память
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 12 240 | Статистика
|Размер:
|1.57 Мб
|СКАЧАТЬ
MemInfo - программа отображает текущее использование памяти в Windows. Утилита позволяет в реальном времени узнать, какое количество виртуальной или физической памяти свободно в данный момент в операционной системе.
Кроме этого, данная утилита позволяет отобразить процент загрузки центрального процессора. При запуске программы ее значок помещается в системный трэй и вся информация отображается либо на маленькой пиктограмме, либо во всплывающей подсказке, выводимой при наведении мышки на значок MemInfo.
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Отзывы о программе MemInfo
Михаил про MemInfo 2.2 [22-10-2010]
Незаменимая программа для слежки за расходом памяти. Особенно полезна, когда комп старый и оперативки мало. Ты всегда в курсе сколько ее у тебя свободно... мне очень нравится эта программа!
7 | 7 | Ответить
azrdog про MemInfo 2.1 [05-11-2009]
а я вот использую AlfaClock Free Edition - прога супер
6 | 7 | Ответить
алексей про MemInfo 1.80 SR3 [16-05-2007]
отличная програмка!в ней кстати есть встроенный дефрагментатор памяти.в висте работает без проблем.
6 | 7 | Ответить