MemInfo - программа отображает текущее использование памяти в Windows. Утилита позволяет в реальном времени узнать, какое количество виртуальной или физической памяти свободно в данный момент в операционной системе.

Кроме этого, данная утилита позволяет отобразить процент загрузки центрального процессора. При запуске программы ее значок помещается в системный трэй и вся информация отображается либо на маленькой пиктограмме, либо во всплывающей подсказке, выводимой при наведении мышки на значок MemInfo.