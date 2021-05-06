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War and Magic для Android

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Оценка: 4.85/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.152.106492 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
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Категории:Стратегии - Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 983 | Статистика
Размер:148,5 Мб
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War and Magic скриншот № 3
War and Magic скриншот № 4

War and Magic – пошаговая стратегия с легендарными героями и солдатами с уникальными навыками.

Отстраивайте свой город, нанимайте войска, исследуйте и колонизируйте любые земли на панорамной карте мира в реальном времени. Собирайте артефакты, сражайтесь с армиями и завоевывайте награды. Если этого покажется мало, вступайте в альянсы с другими игроками и защищайте свои владения от других колонистов.

Игра чем то напоминает популярную в прошлом стратегию «Герои», только с реальными игроками и с реальным ожиданием времени постройки или найма войск. Битвы происходят на своеобразном шахматном поле, у каждых войск есть свои особенности и вы должны максимально эффективно их использовать в бою. 

Что нового в War and Magic 1.1.152.106492?
  • Добавлено 4 навыка союза: Деревянный скот, Исцеляющие руки, Выматывание соперника и Военное построение.

 

  • Сердце Алтаря оптимизировано:
  •  Поднят лимит уровня до Ур.60;
  •  Добавлено два свойства: Защита и Атака, которые открываются для очищения соответственно в Сердце Алтаря Ур.40 и Ур.50
  •  Теперь вы можете зажать, чтобы использовать авто-очистку.

 

  • Оптимизирована Святыня союза.
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