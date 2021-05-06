War and Magic для Android
|Оценка:
|4.85/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.152.106492 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|GOAT Games
|Категории:
|Стратегии - Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 983 | Статистика
|Размер:
|148,5 Мб
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War and Magic – пошаговая стратегия с легендарными героями и солдатами с уникальными навыками.
Отстраивайте свой город, нанимайте войска, исследуйте и колонизируйте любые земли на панорамной карте мира в реальном времени. Собирайте артефакты, сражайтесь с армиями и завоевывайте награды. Если этого покажется мало, вступайте в альянсы с другими игроками и защищайте свои владения от других колонистов.
Игра чем то напоминает популярную в прошлом стратегию «Герои», только с реальными игроками и с реальным ожиданием времени постройки или найма войск. Битвы происходят на своеобразном шахматном поле, у каждых войск есть свои особенности и вы должны максимально эффективно их использовать в бою.
- Добавлено 4 навыка союза: Деревянный скот, Исцеляющие руки, Выматывание соперника и Военное построение.
- Сердце Алтаря оптимизировано:
- Поднят лимит уровня до Ур.60;
- Добавлено два свойства: Защита и Атака, которые открываются для очищения соответственно в Сердце Алтаря Ур.40 и Ур.50
- Теперь вы можете зажать, чтобы использовать авто-очистку.
- Оптимизирована Святыня союза.
Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии...
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