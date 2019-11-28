|
КонсультантПлюс 9.4.398284 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
4.20 из 5, всего оценок - 5
|
- Рейтинг программы - 4.20 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
КонсультантПлюс - бесплатное Android-приложение, которое позволяет в любое время получить доступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, к обзорам новых документов и справочным материалам.
Приложение содержит полезные сведения по многим повседневным вопросам, таким как:
- защита прав потребителей;
- налоговые льготы и вычеты;
- защита трудовых прав;
- оформление и защита имущественных прав;
- штрафы за административные правонарушения, в том числе штрафы за нарушение ПДД;
- получение материнского капитала;
- оплата налогов физическими лицами и др.
Кроме этого в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время по будням для пользователей сняты ограничения на доступ к расширенной базе документов, которая включает:
- федеральное законодательство;
- законодательство Москвы и Санкт-Петербурга;
- судебную практику;
- финансовые консультации;
- законопроекты, международные правовые акты и другие документы.
Основные возможности КонсультантПлюс:
- Присутствует календарь бухгалтера, производственный календарь, ставки налогов, расчетные индикаторы и др.
- Ежедневное обновление информации.
- Встроенный поиск.
- Поиск документов по реквизитам (дата принятия, принявший орган и др.).
- Доступны тексты в любой редакции, даже c изменениями, не вступившими в силу.
- Автозагрузка документов.
- Журнал просмотренных документов.
|
|Что нового в КонсультантПлюс 9.4.398284 для Android?
- Появилась поисковая строка для быстрого уточнения списка документов по результатам расширенного поиска и по кнопке i.
- Визуальные и технические улучшения.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Законодательство"
КонсультантПлюс 9.2.291288 для Android
КонсультантПлюс – приложение предоставляет доступ к федеральному законодательству РФ, законодательству Москвы и Санкт-Петербурга, предложит ознакомиться с судебной
КоАП РФ 1.0 для Android
КоАП РФ - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое содержит последнюю (действующую) версию Кодекса Российской Федерации об Административных
Конституция Украины 1.03 для Android
Конституция Украины - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой полную версию конституции Украины со всеми последними правками
Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД 6.4.2 для Android
Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД – приложение проинформирует водителя за какое нарушение положен штраф и в каком размере. Тут же вы сможете проверить и оплатить штрафы
УПК РФ 1.0 для Android
УПК РФ - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое содержит последнюю (действующую) версию Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК
Законодательство Украины 1.6.4 для Android
Законодательство Украины – сборник законов Украины, включая Конституцию и все кодексы. Наиболее необходимые законы можно сохранить на устройство и пользоваться
|
|
Отзывы о программе КонсультантПлюс
Admin
Отзывов о программе КонсультантПлюс 9.4.398284 для Android пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|