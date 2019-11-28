КонсультантПлюс - бесплатное Android-приложение, которое позволяет в любое время получить доступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, к обзорам новых документов и справочным материалам.

Приложение содержит полезные сведения по многим повседневным вопросам, таким как:

защита прав потребителей;

налоговые льготы и вычеты;

защита трудовых прав;

оформление и защита имущественных прав;

штрафы за административные правонарушения, в том числе штрафы за нарушение ПДД;

получение материнского капитала;

оплата налогов физическими лицами и др.

Кроме этого в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время по будням для пользователей сняты ограничения на доступ к расширенной базе документов, которая включает:

федеральное законодательство;

законодательство Москвы и Санкт-Петербурга;

судебную практику;

финансовые консультации;

законопроекты, международные правовые акты и другие документы.

Основные возможности КонсультантПлюс: