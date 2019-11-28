КонсультантПлюс для Android

КонсультантПлюс 9.4.398284 для Android

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Описание КонсультантПлюс 9.4.398284 для AndroidОписание   Скачать КонсультантПлюс 9.4.398284 для AndroidСКАЧАТЬ (11,69 Мб) Скриншоты КонсультантПлюс 9.4.398284 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика КонсультантПлюс 9.4.398284 для AndroidСтатистика   Отзывы о КонсультантПлюс 9.4.398284 для AndroidОтзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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КонсультантПлюс - бесплатное Android-приложение, которое позволяет в любое время получить доступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, к обзорам новых документов и справочным материалам.

Приложение содержит полезные сведения по многим повседневным вопросам, таким как:

  • защита прав потребителей;
  • налоговые льготы и вычеты;
  • защита трудовых прав;
  • оформление и защита имущественных прав;
  • штрафы за административные правонарушения, в том числе штрафы за нарушение ПДД;
  • получение материнского капитала;
  • оплата налогов физическими лицами и др.

Кроме этого в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время по будням для пользователей сняты ограничения на доступ к расширенной базе документов, которая включает:

  • федеральное законодательство;
  • законодательство Москвы и Санкт-Петербурга;
  • судебную практику;
  • финансовые консультации;
  • законопроекты, международные правовые акты и другие документы.

Основные возможности КонсультантПлюс:

  • Присутствует календарь бухгалтера, производственный календарь, ставки налогов, расчетные индикаторы и др.
  • Ежедневное обновление информации.
  • Встроенный поиск.
  • Поиск документов по реквизитам (дата принятия, принявший орган и др.).
  • Доступны тексты в любой редакции, даже c изменениями, не вступившими в силу.
  • Автозагрузка документов.
  • Журнал просмотренных документов.
Что нового в КонсультантПлюс 9.4.398284 для Android?
  • Появилась поисковая строка для быстрого уточнения списка документов по результатам расширенного поиска и по кнопке i.
  • Визуальные и технические улучшения.
КонсультантПлюс
КонсультантПлюс
КонсультантПлюс
КонсультантПлюс
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 2 388
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаконодательство
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Отзывы о программе КонсультантПлюс

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