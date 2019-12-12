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4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 ExaHostel — программа для автоматизации учета хостела и общежития, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. Это база данных, содержащая в себе всю информацию об номерах, гостях, услугах, контрагентах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией. Возможности: Полный контроль вашего хостела.

Максимально быстрое и удобное добавление заказов (резервирование мест, проживание).

Заселение одним заказом на разные места в разных комнатах.

Определение типа комнат (мужские, женские и смешанные) с автоматическим контролем при заселении.

Интеграция с канал-менеджером TravelLine (входит в базовую стоимость).

Надежность и актуальность: это реально работающая программа, показавшая свою эффективность.

Бессрочная лицензия, количество компьютеров (пользователей) не ограничено.

Работа всех сотрудников онлайн (даже в случае отсутствия интернета вы сможете продолжить свою работу), также существует локальная версия программы, работающая без интернета.

Учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным.

Аналитика.

Автоматизированный расчет проживания и всех дополнительных услуг.

Касса — учет движения наличных средств.

Быстрое выставление счетов.

БСО — бланки строгой отчетности.

Модуль Интернет-бронирование

Модуль Парковка с автоматическим присваиванием мест.

Модуль Ресурсы с отдельной почасовой сводкой (шахматкой).

Подготовка XML-файлов для автоматической передачи данных в ФМС.

Модуль Рассылка E-mail. Массовая рассылка электронных писем клиентам (индивидуальная или групповая, поддержка шаблонов с автоматической подстановкой имен клиентов).

Печать всех таблиц (формат MS Word и Excel).

Журнал работы пользователей.

Работа с контрагентами.

Возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии документов гостей и т.д.).

Печать любой таблицы а также удобные быстрые фильтры : по датам, по комнатам, по инвентарю и др.

Массовая рассылка SMS всем сотрудникам.

Программа обновляется автоматически через интернет, у всех сотрудников всегда новая версия.

Интуитивно понятный интерфейс, справка к программе.

Максимально продуманное рабочее пространство пользователя.

И многое другое.