ExaHostel для Windows

ExaHostel 5.48

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Описание ExaHostel 5.48Описание   Скачать ExaHostel 5.48СКАЧАТЬ (6,63 Мб) Скриншоты ExaHostel 5.48Скриншоты (3)   Статистика ExaHostel 5.48Статистика   Отзывы о ExaHostel 5.48Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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ExaHostel — программа для автоматизации учета хостела и общежития, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. Это база данных, содержащая в себе всю информацию об номерах, гостях, услугах, контрагентах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Возможности:

  • Полный контроль вашего хостела.
  • Максимально быстрое и удобное добавление заказов (резервирование мест, проживание).
  • Заселение одним заказом на разные места в разных комнатах.
  • Определение типа комнат (мужские, женские и смешанные) с автоматическим контролем при заселении.
  • Интеграция с канал-менеджером TravelLine (входит в базовую стоимость).
  • Надежность и актуальность: это реально работающая программа, показавшая свою эффективность.
  • Бессрочная лицензия, количество компьютеров (пользователей) не ограничено.
  • Работа всех сотрудников онлайн (даже в случае отсутствия интернета вы сможете продолжить свою работу), также существует локальная версия программы, работающая без интернета.
  • Учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным.
  • Аналитика.
  • Автоматизированный расчет проживания и всех дополнительных услуг.
  • Касса — учет движения наличных средств.
  • Быстрое выставление счетов.
  • БСО — бланки строгой отчетности.
  • Модуль Интернет-бронирование
  • Модуль Парковка с автоматическим присваиванием мест.
  • Модуль Ресурсы с отдельной почасовой сводкой (шахматкой).
  • Подготовка XML-файлов для автоматической передачи данных в ФМС.
  • Модуль Рассылка E-mail. Массовая рассылка электронных писем клиентам (индивидуальная или групповая, поддержка шаблонов с автоматической подстановкой имен клиентов).
  • Печать всех таблиц (формат MS Word и Excel).
  • Журнал работы пользователей.
  • Работа с контрагентами.
  • Возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии документов гостей и т.д.).
  • Печать любой таблицы а также удобные быстрые фильтры : по датам, по комнатам, по инвентарю и др.
  • Массовая рассылка SMS всем сотрудникам.
  • Программа обновляется автоматически через интернет, у всех сотрудников всегда новая версия.
  • Интуитивно понятный интерфейс, справка к программе.
  • Максимально продуманное рабочее пространство пользователя.
  • И многое другое.
ExaHostel
ExaHostel
ExaHostel
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 7900 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 168
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе ExaHostel

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