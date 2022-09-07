Precise Calculator для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:Калькуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 391 | Статистика
Размер:200 Кб
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Точный калькулятор - бесплатный научный калькулятор с открытым исходным кодом для Windows, который умеет работать с переменными, распознает разнообразные константы, поддерживает огромное количество всевозможных единиц измерения (от системы СИ до древнеримских и старорусских) и пр.

Также присутствует возможность сохранить часто используемые формулы в виде макросов.

Особенности программы:

  • произвольная точность (от 1 до 9999999);
  • комплексные числа;
  • фракции;
  • списки, векторы, матрицы;
  • история (ярлыки ctrl + up, ctrl + down);
  • калькулятор может записывать все результаты в файл журнала;
  • команды if, goto, print, return;
  • неограниченное количество переменных;
  • часто используемые формулы могут быть сохранены как макросы;
  • мультиязычность.
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