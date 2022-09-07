Точный калькулятор - бесплатный научный калькулятор с открытым исходным кодом для Windows, который умеет работать с переменными, распознает разнообразные константы, поддерживает огромное количество всевозможных единиц измерения (от системы СИ до древнеримских и старорусских) и пр.

Также присутствует возможность сохранить часто используемые формулы в виде макросов.

Особенности программы: