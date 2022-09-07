Precise Calculator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|Petr Lastovicka
|Категория:
|Калькуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 391 | Статистика
|Размер:
|200 Кб
Точный калькулятор - бесплатный научный калькулятор с открытым исходным кодом для Windows, который умеет работать с переменными, распознает разнообразные константы, поддерживает огромное количество всевозможных единиц измерения (от системы СИ до древнеримских и старорусских) и пр.
Также присутствует возможность сохранить часто используемые формулы в виде макросов.
Особенности программы:
- произвольная точность (от 1 до 9999999);
- комплексные числа;
- фракции;
- списки, векторы, матрицы;
- история (ярлыки ctrl + up, ctrl + down);
- калькулятор может записывать все результаты в файл журнала;
- команды if, goto, print, return;
- неограниченное количество переменных;
- часто используемые формулы могут быть сохранены как макросы;
- мультиязычность.
Old Calculator for Windows 11, 10 2.0
Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10...
NumLock Calculator - очень удобный калькулятор, который выскакивает при нажатии NumLock (или ScrollLock), а...
Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов...
Подсчёт трудового стажа - универсальная программа для расчета выслуги, трудового стажа, больничных, отпусков...
LanCalculator позволит вам без труда рассчитать диапазон адресов в подсети и маски подсети, а...
Visual ExpressionCalculator 1.2.51
Visual ExpressionCalculator - кроссплатформенный калькулятор дробей, смешанных чисел и дробных выражений с удобным вводом дробных выражений...
Отзывы о программе Precise Calculator
Admin
Отзывов о программе Precise Calculator 2.7 пока нет, можете добавить...