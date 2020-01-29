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Yu-Gi-Oh! Duel Links для Android

Yu-Gi-Oh! Duel Links 4.3.1 для Android

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Описание Yu-Gi-Oh! Duel Links 4.3.1 для AndroidОписание   Скачать Yu-Gi-Oh! Duel Links 4.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (75,19 Мб) Скриншоты Yu-Gi-Oh! Duel Links 4.3.1 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Yu-Gi-Oh! Duel Links 4.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Yu-Gi-Oh! Duel Links 4.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Yu-Gi-Oh! Duel Links – в этой игре любое место может стать полем боя. Она основана на одной из самых популярных манг Yu-Gi-Oh! и выполнена в формате коллекционной карточной игры.

Играйте за или против таких персонажей, как Юги, Кайба, Джои, Маи и др., собирайте наилучшие комбинации карт и побеждайте дуэлянтов. Интуитивное управление не создаст проблем новичкам, так и опытным игрокам в картечные стратегии.  

Новых персонажей можно открывать, выполняя задания, а также их улучшать. Соберите лучшую колоду и сразитесь с игроками со всего мира в реальном времени и возглавьте рейтинговую таблицу лучших дуэлянтов. 

Что нового в Yu-Gi-Oh! Duel Links 4.3.1 для Android?
  • Исправлены ошибки
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 344
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Карточные
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Отзывы о программе Yu-Gi-Oh! Duel Links

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