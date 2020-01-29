Yu-Gi-Oh! Duel Links – в этой игре любое место может стать полем боя. Она основана на одной из самых популярных манг Yu-Gi-Oh! и выполнена в формате коллекционной карточной игры.

Играйте за или против таких персонажей, как Юги, Кайба, Джои, Маи и др., собирайте наилучшие комбинации карт и побеждайте дуэлянтов. Интуитивное управление не создаст проблем новичкам, так и опытным игрокам в картечные стратегии.

Новых персонажей можно открывать, выполняя задания, а также их улучшать. Соберите лучшую колоду и сразитесь с игроками со всего мира в реальном времени и возглавьте рейтинговую таблицу лучших дуэлянтов.